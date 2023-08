Fundo Social de Amparo recebe 700 quilos de alimentos de evento esportivo

Apreciado e aprovado em sessão extraordinária do dia 07 de agosto, o Projeto de Decreto Legislativo 021/2023 que dispõe sobre a concessão do título de Cidadão Amparense ao governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas.

“Desde o início de seu mandato como governador tem disponibilizado franco atendimento ao nosso município, através das diversas secretarias estaduais sob seu comando, motivos pelos quais merece a justa homenagem pelo município de Amparo”, justificam os vereadores favoráveis ao título que são André de Oliveira (PP), Antonio Cesar Mineiro (MDB), Carlos Cazotti (MDB), Edilson Camillo (Dil – PSD), Farlin Conrado (MDB), Janaina Oliveira (PDT), Luiz Carlos de Oliveira (Carlitinho – PSDB), Osmar Dorigan (MDB), Pastor Elson Batista (PL) e Rosa Montini (PSDB).

Votaram contra o projeto as vereadoras Alice Veríssimo (União) e Sílvia Forato (PT) que, na condição de professoras, não concordam com os projetos para educação no estado.

Tarcísio de Freitas nasceu no Rio de Janeiro, é engenheiro, militar da reserva, político filiado ao Republicanos e servidor público de carreira, no cargo de consultor legislativo da Câmara dos Deputados (desde 2015). É o 64º governador do estado de São Paulo. Foi ministro da Infraestrutura no governo Jair Bolsonaro, bem como diretor-executivo e diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes durante o governo Dilma Rousseff.

Há previsão de que o governador esteja em Amparo no próximo final de semana, quando será anunciada a aprovação do título.

