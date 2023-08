Amparo receberá Festival Viola & Raízes – 2° Festival de Viola Compadre Generoso 

A Prefeitura da Estância de Amparo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou nesta segunda-feira, 07, a entrega dos kits escolares aos mais de 5 mil alunos da rede municipal. O ato simbólico das entregas foi realizado no Centro Integrado Municipal de Ensino (Cime) Peter Pan com a presença do prefeito, vereadores, pais, alunos e professores. É a primeira vez da história do município que estudantes recebem os materiais.

São três kits diferentes, pensados e organizados de acordo com a faixa etária dos estudantes do ensino pré-escolar e do fundamental entre o 1º e 3º ano e entre o 3º e 5º ano. Todos possuem mochila, estojo, com o emblema do município, e materiais básicos como cadernos, lápis de escrever, lápis colorido, canetas, além de materiais para uso nas disciplinas artísticas.

Segundo o prefeito Carlos Alberto Martins, a entrega marca um momento histórico da educação do município, quando diversos investimentos estão sendo feitos para a área. “Amparo nunca viu tantos investimentos na educação como agora. Desde o início do ano nos empenhamos em estruturar as unidades de ensino, renovando pintura e investindo na segurança, com a implementação de uma rede de videomonitoramento ligada à central de monitoramento da Guarda Civil Municipal. No semestre passado, entregamos também os uniformes e agora estamos distribuindo kits completos de educação. São investimentos históricos para o município de Amparo e que vêm junto com o nosso comprometimento com essa área tão importante que é a educação”, destacou o prefeito.

Os primeiros alunos que receberam os materiais aprovaram a iniciativa. A partir desta entrega, as demais unidades de ensino passarão a distribuir os kits aos alunos.

Investimentos

Além da entrega dos kits e dos uniformes, a Prefeitura da Estância de Amparo já investiu R$35 milhões em dois anos e meio de gestão.

Destacam-se as ações pela modernização dos espaços de ensino, com renovação de pintura, implementação de sistema de monitoramento 24 horas, lousas digitais, salas de informática e o moderno sistema Sesi de ensino – referência em instituições de ensino particulares -; início de aulas de musicalização infantil, com todas as escolas do Ensino Fundamental com novos instrumentos para fanfarra; criação da Feira Literária para professores e alunos; renovação de playgrounds e outros.

