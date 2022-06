Festival de Voleibol em Cosmópolis

Clube Cosmopolense – A equipe do Clube Cosmopolense de Ciclismo, participou no último final de semana da 4ª etapa do Campeonato Paulista de Bicicross. A competição aconteceu na Pista de Bicicross ‘Luís Cláudio Katayama’, em Indaiatuba, com a participação de aproximadamente 500 atletas. Cosmópolis teve a participação de 16 pilotos, que participam das aulinhas gratuitas de bicicross.

A Etapa do Campeonato Paulista de BMX contou com 80 baterias, divididas em 42 categorias.

Os pilotos de Cosmópolis representaram muito bem a cidade com as seguintes colocações:

Maurici Custódio – 1° colocado categoria cruiser 45/49 anos e 3° colocado categoria mens 40/49 anos;

Lucas A. do Amaral (Buiu) – 1° colocado categoria Master;

Matheus Alves Pinto – 4° colocado categoria mens 17/24 anos;

Rafael H. Salles Sampaio – 4° colocado categoria Novatos 9/10 anos;

Miguel M. Veronezi – 6° colocado categoria Novatos 9/10 anos;

Gabriel Elias Barbosa – 6° colocado categoria cruizer 17/29 anos;

Felix S. Oliveira Andrade – 7° colocado categoria mens 25/29 anos;

João Lucas A. do Amaral – 7° colocado categoria Boys 7/8 anos;

Gabrielly Eduarda S. Braga 8° colocada categoria Girls 11/12 anos;

A Prefeitura de Cosmópolis parabeniza todos os pilotos cosmopolenses e convida os interessados no esporte a participarem das aulinhas gratuitas, que acontecem de segunda a sexta-feira, na pista de bicicross “Rodrigo Custódio da Silva”.

