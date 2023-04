Festa do Trabalhador de Pedreira será realizada no Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini

A Prefeitura Municipal e o Núcleo de Atenção Especial à Criança e Adolescente de Pedreira (NAECAP) promoveram no período de 03 a 06 de abril, a 3ª Semana de Conscientização sobre o Autismo de Pedreira, com as atividades acontecendo no Salão Paroquial da Igreja Matriz de Sant’Ana, na sede da entidade que fica na Rua Antônio Serra, na Estância Santa Rita (Barbim) e no Auditório da Associação Comercial e Empresarial de Pedreira, Rua Mário Zarpelon, nº 279, Jardim Triunfo.

A programação teve contou com a palestra da Psicóloga Camila Canguçu, que abordou o tema: Transtornos do Neurodesenvolvimento: Conceitos Básicos de ABA para pais e profissionais; também com a palestra da Psicopedagoga Fabiana Burgos sobre o tema: Adaptação Curricular – Desafios e Anseios, registrando no total a participação de 600 pessoas.

Neste período também ocorreu a capacitação de 25 tutores, 17 coordenadores da rede e 4 nutricionistas com o tema: Intervenções Psicoeducacionais e Manejo do Comportamento, na sede da entidade; capacitação de 41 enfermeiros e agentes comunitários de Saúde, com o Dr. Diovan Cruz, tendo como tema: Autismo – A necessidade de um olhar humanizado, nas dependências do Auditório da Associação Comercial e Empresarial de Pedreira.

A nutricionista Bibiana Chiarotto Villalva também palestrou abordando o tema: Nutrição no Transtorno do Espectro Autista. Além disso, diversas atividades lúdicas foram promovidas para os usuários, familiares e público em geral, entre as atrações destaque para brinquedos, pintura facial, pipoca, algodão doce e suco, plantão de dúvidas com Assistente Social sobre benefícios LOAS e BPC, participação de Nayara Daniele e Michelle Franco, fundadoras do Grupo de Apoio a Mães Atípicas (GAMA), acolhendo as mães e esclarecendo sobre a maternidade atípica.

“Mais informação, menos preconceito” foi o tema da 3ª Semana de Conscientização sobre o Autismo de Pedreira

