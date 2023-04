“Mais informação, menos preconceito” foi o tema da 3ª Semana de Conscientização sobre o Autismo de Pedreira

Com a chegada da Semana Santa, Pedreira se prepara para uma série de eventos religiosos que ocorrerão nos próximos dias. A programação inclui diversas atividades, com destaque para as encenações da tradicional peça teatral “Paixão de Cristo”, que acontecem em dois locais distintos.

A Semana se inicia nos dias 31 de março, 1 e 2 de abril com o espetáculo “Paixão de Cristo” sendo realizado no Estádio Municipal “Wanderley José Vicentini”, às 19h30. Com entrada gratuita, o evento é uma das principais atrações dessa época do ano em Pedreira, e costuma reunir centenas de pessoas em suas edições.

Durante a apresentação, será possível acompanhar as cenas marcantes da história de Jesus Cristo, como a Última Ceia, a prisão no Jardim das Oliveiras, o julgamento perante Pilatos, a crucificação e a ressurreição. A ambientação será emocionante, e a trilha sonora ajudará a intensificar a comoção dos espectadores. A entrada é gratuita, e os ingressos serão distribuídos com 1h de antecedência em frente ao Estádio Municipal.

A Via Sacra também é uma das tradições mais importantes da Semana Santa. Na sexta-feira, dia 07 de abril, a cerimônia tem início a partir das 2h, durando o dia todo, onde os fiéis se reunirão para percorrer um trajeto que levará ao Morro do Cristo.

Durante o percurso, que é marcado por catorze estações que representam momentos da Via Sacra, serão realizadas orações e reflexões que ajudam a reforçar os valores da fé e da espiritualidade. Existem diversas procissões que fazem esta peregrinação em Pedreira – muitas reúnem-se aos pés do Morro, outras vêm de suas igrejas no município, e outras deslocam-se de municípios vizinhos, como é o caso da “Caminhada do Salvador”, que tem como ponto de partida a cidade de Jaguariúna; este trajeto totaliza 23km, com saída prevista às 4h da manhã.

Registrando mais uma vez a maior história de fé e caridade propagada pelo mundo, o espetáculo “Paixão de Cristo” ganhará vida nas dependências do Jardim Náutico Represa, um espaço ao ar livre com vista privilegiada da natureza local que abriga a tradição há vinte e três anos. Com uma ambientação diferenciada e cenários naturais, templos e edificações em alvenaria e pedra, o evento promete emocionar os espectadores com uma apresentação comovente e repleta de simbolismo no dia 9 de abril, às 19h. Ao final da encenação, será distribuído, tanto para a plateia quanto para o elenco, um ovo de páscoa de 45 quilos.

Em um momento em que muitas pessoas buscam aprimorar sua fé e espiritualidade, a Semana Santa em Pedreira oferecerá uma oportunidade única para vivenciar momentos de reflexão e devoção. Se você é morador, ou estará na região nos próximos dias, não deixe de conferir a programação e participar das atividades.

