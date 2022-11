Feira da Saúde tem grande adesão na Praça João Pessoa, em Morungaba

A Prefeitura da Estância Climática de Morungaba, por meio do Departamento de Saúde, promoveu a Feira da Saúde e o “Dia D” da campanha “Novembro Azul” durante a manhã deste sábado, 19. Voltado à prevenção ao câncer de próstata, os atendimentos do “Dia D” da campanha Novembro Azul foram realizados no Centro de Saúde Dr. Romeu Bueno de Aguiar, no Centro. Foram realizados testes rápidos PSA, ultrassom de próstata e orientações com urologista.

Simultaneamente a Praça João Pessoa recebeu a Feira da Saúde que atendeu um grande público. O evento é realizado em parceria com a Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp) que reúne estudantes universitários, voluntários da instituição e funcionários da equipe de Saúde da Prefeitura para o atendimento à comunidade.

Montado na Praça, o “Circuito da Saúde” levou importantes avaliações e orientações relacionadas a atividades físicas, pressão arterial, glicemia, pressão arterial, hidratação, capacidade respiratória e relaxamento.

A diretora de Pós-Graduação da Unasp, Lanny Cristina Burlandy Soares, acompanhou os alunos do campus de Engenheiro Coelho que foram treinados para fazer o trabalho voluntário voltado à saúde e à prevenção de doenças. “Este evento já tem sido realizado nos últimos anos em parceria com a Prefeitura de Morungaba com o objetivo de fazer com que as pessoas lembrem-se de hábitos simples – mas muito importantes – que, quando adotados, têm um impacto absurdo na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Ao longo do circuito, são avaliados diversos aspectos da saúde e, ao final, um profissional de saúde faz uma avaliação e uma orientação conforme os resultados, informando o que pode ser melhorado”, explica a Professora Lanny.

A professora destaca que a Organização Mundial de Saúde (OMS) informa que o Poder Público pode fazer uma grande economia ao incentivar a prevenção na saúde – um valor que pode ser de 4 a 5 vezes menor do que o custo dos tratamentos das doenças.

