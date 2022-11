Em Morungaba: 19 de novembro é dia de toda a família cuidar da saúde

Nesta quarta-feira, 16, o Teatro Municipal sedia evento de lançamento do Sistema de Inteligência Turística de Morungaba e da nova marca turística do município

Ao longo deste ano, Morungaba está passando por mudanças significativas no turismo: a Prefeitura está investindo cada vez mais em ações envolvendo munícipes, trade turístico e potenciais investidores para fomentar e desenvolver o setor.

Segundo a técnica em Turismo, da Diretoria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Débora Frare, “estamos chegando em uma fase decisiva do projeto em que vamos lançar nosso sistema de informações turísticas, assim como apresentar a marca turística oficial do município”. Para ela, é um momento muito importante a atual gestão. “Pois é a materialização de meses de trabalho intenso que, de uma forma ou de outra, mobilizou e vai beneficiar toda a cidade. Sabemos que ainda tem muito o que ser feito – e já estamos planejando os próximos passos, mas acreditamos que estamos diante de um marco para o turismo de Morungaba que colocará nossa cidade como um destino regional muito mais procurado pelos visitantes, movimentando a economia local e fortalecendo o município nesse sentido”, diz.

LEIA TAMBÉM

No segundo semestre de 2022, por exemplo, já foram feitas duas oficinas gratuitas (oferecidas pela Administração Municipal) com gestores e donos de negócios turísticos. A Oficina de Design de Souvenirs promoveu o encontro de artesãos e outras pessoas interessadas em ter uma renda extra, ensinando-as a usarem a nova marca turística em souvenirs, o que vai possibilitar levar o nome de Morungaba para muito além das fronteiras municipais. Já a Oficina de Formatação de Produtos e Experiências Turísticas Gastronômicas reuniu os equipamentos de alimentação interessados para ajudá-los quanto à estruturação do terroir de Morungaba, ou seja, produtos da terra que fazem parte da identidade da cidade e transformam tradições e costumes locais em verdadeiras experiências para os visitantes conhecerem.

Estância de Morungaba avança em seu Programa de Desenvolvimento Turístico e tem lançamentos oficiais em novembro

Para o prefeito Marquinho de Oliveira, tudo isso é motivo de orgulho, tanto pela participação como empenho dos morungabenses nesse projeto de desenvolvimento turístico. “Nossa cidade tem muito a oferecer para os turistas e temos potencial para fazer muito mais em todos os segmentos, principalmente na estruturação dos pontos de interesse turístico, o que resultará também em melhorias para o município como um todo”. E ele aproveita para reforçar o convite para o evento: “No dia 16 de novembro, faremos um grande lançamento no nosso Teatro Municipal e esperamos nossos cidadãos, todo o trade turístico, secretários e demais servidores, investidores e todos que fazem parte da cadeia do turismo de Morungaba e região para compartilharmos esse momento. Estamos muito satisfeitos com o resultado até aqui e continuaremos trabalhando, pois há muito o que vir pela frente”.

O projeto completo (em que algumas etapas já foram concluídas e outras seguem em andamento) consiste na criação do Sistema de Inteligência Turística de Morungaba; criação da Marca Turística; criação do Manual de Qualificação Turística; criação do Manual de Sinalização Turística; criação do Projeto Executivo de Sinalização Turística; criação do Mapa Turístico; gestão de presença on-line; e oficinas de formatação de produtos.

