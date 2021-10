Estudantes de Campinas desenvolvem protótipo de reforço à segurança pública e concorrem em prêmio da Samsung

Dispositivo com alarme desenvolvido para pessoas em situações de perigo está entre os projetos semifinalistas do Solve For Tomorrow, programa global da Samsung

Alunos de Campinas, interior de São Paulo, desenvolveram um protótipo para reforçar a segurança de possíveis vítimas de agressão ou assaltos. O projeto é um dos semifinalistas da 8ª edição do Prêmio Respostas para o Amanhã, iniciativa brasileira do Solve For Tomorrow, programa global da Samsung que desafia alunos e professores da rede pública de ensino a desenvolver soluções para a sociedade local com experimentação científica e/ou tecnológica por meio da abordagem STEM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática). A coordenação geral do programa é realizada pelo Cenpec.

Ainda em etapa de definição do design, o projeto pode ser uma pulseira ou um chaveiro que conta com sistema de alarme que emite sinais sonoros e de luz capazes de afastar possíveis agressores. Segundo o professor de automação eletrônica e orientador do grupo, Edson Duarte, os alunos decidiram criar o dispositivo como uma alternativa para a proteção de pessoas mais vulneráveis a esses ataques, como mulheres e membros da comunidade LGBTQIA+. O grupo é composto por quatro estudantes do 3º ano de eletrônica no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, em Campinas.

“O problema foi identificado quando os alunos observaram uma sensação de insegurança em trajetos de seu cotidiano, como do ponto de ônibus até suas casas. Foram realizadas conversas e pesquisas junto aos professores de sociologia do instituto e os estudantes concluíram que o cenário ideal para os agressores são ambientes escuros, quietos e sem alarde, e essas agressões podem ser interrompidas ou evitadas com sons, luzes e outros recursos que atraem a atenção de mais pessoas”, explica o professor.

O protótipo tem bateria recarregável e emite um alarme com flashes de led e sons incessantes quando acionado. No futuro, os alunos ainda pretendem adicionar outras funcionalidades no dispositivo, como a possibilidade de enviar a localização para o GPS de um celular previamente cadastrado no sistema. Dessa forma, as vítimas podem informar seu paradeiro a pessoas de confiança em possíveis situações de perigo.

“Os alunos de Campinas são um exemplo claro de como a tecnologia pode contribuir para a melhora da qualidade de vida e bem-estar das pessoas. Projetos como a pulseira alarme reforçam a sensação de segurança para a população local, mas também promovem uma aproximação desses estudantes com os campos da ciência e da inovação. E esse é o nosso objetivo com o Solve for Tomorrow: estimular jovens de todo o País a desenvolverem soluções úteis e inteligentes como essa”, afirma Isabel Costa, Gerente de Cidadania Corporativa da Samsung Brasil.

“O projeto se destaca, pois, coloca a abordagem STEM a serviço de uma problemática de grande relevância para a juventude e a sociedade em geral, como a violência contra as mulheres e a homofobia. Ao longo dessa etapa de mentoria com a equipe, foi possível trabalhar técnicas de prototipagem para o aprimoramento da jornada de usuário e melhorias no design do produto”, afirma Juliana Gonçalves, técnica de programas e projetos do Cenpec.

“Com essa ideia incrível para reforçar a segurança da população local, e principalmente das minorias fragilizadas, o projeto tem estimulado alunos de outros anos a ingressarem no campo da pesquisa e da inovação. Além disso, o Prêmio Respostas para o Amanhã trouxe uma maior visibilidade para os estudantes, que estão cada vez mais empolgados com o desenvolvimento do protótipo”, conta o professor.

Programa de Cidadania Corporativa da Samsung, o Prêmio Respostas para o Amanhã, iniciativa brasileira do Solve For Tomorrow, está no Brasil desde 2014, envolvendo mais 165 mil estudantes, 22 mil professores e 5 mil escolas públicas em 8.113 projetos inscritos. Mesmo ocorrendo de forma totalmente remota pelo segundo ano consecutivo, a 8ª edição do programa registrou um aumento de 22% na participação de estudantes, 40% na de professores e 52% na de escolas em comparação a 2020.

O programa, que faz parte do conjunto de projetos capitaneado pela visão global da marca “Together for Tomorrow! Enabling People”, busca capacitar futuras gerações para alcançarem seu pleno potencial por meio da Educação. E conta com uma rede de parceiros, como a representação no Brasil da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO no Brasil), da Rede Latino-Americana pela Educação (Reduca) e da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), além do apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).

