FedEx contrata motoristas de carreta em Campinas e região

Exercícios físicos regulares podem diminuir em até 30% as chances da doença na população de risco

A importância da atividade física para minimizar os riscos do câncer de mama foi um dos temas da palestra do oncologista André Moraes no Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU Jardim Florence –, nesta quinta-feira, 07, dentro da programação do Outubro Rosa. Durante o mês da campanha de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama, médicos do Centro de Oncologia Campinas (COC) realizarão palestras gratuitas para orientar sobre a doença e as formas de detecção precoce.

Em uma parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Campinas, a palestra envolveu participantes de diferentes programas do CEU Jardim Florence. Moraes listou fatores que aumentam o risco do câncer de mama, falou da importância do diagnóstico precoce e tirou as dívidas dos presentes. Foram discutidas ainda importantes orientações sobre como a prática de exercícios é valiosa também para minimizar os riscos da doença.

O especialista ainda destacou o impacto protetivo das atividades físicas regulares para todos os tipos de câncer. “É comprovado que a atividade física diminui em até 30% as chances de câncer na população com risco para a doença. Além de ser preventiva, auxilia nos resultados terapêuticos e na recuperação de pacientes de câncer”, esclarece o oncologista André Moraes.

O CEU do Jardim Florence oferece programação esportiva e atividades culturais e de lazer de segunda a domingo, a partir das 7h. Na área de atividade física, o professor Marcelo Heins, às terças e quintas, dá aulas de ginástica para a Terceira idade e ao longo da semana, de vôlei adaptado. Futsal e outras modalidades estão disponíveis também para crianças e jovens.

Palestras

O programa de palestras do Centro de Oncologia Campinas é voltado aos temas do Outubro Rosa e do Novembro Azul, que trata da prevenção do câncer de próstata. Os interessados devem entrar em contato com o Centro de Oncologia Campinas, por meio do e-mail [email protected]. O COC disponibilizará profissionais do centro para oferecer informações e orientações pertinentes aos objetivos das duas maiores campanhas de conscientização sobre o câncer no Brasil.

O oncologista Fernando Medina, do Centro de Oncologia Campinas, reforça a importância de levar conhecimento além do limite físico do COC para impactar um número ainda maior de pessoas com o discurso da prevenção. É consenso que entender a doença contribui para a detecção precoce, o que reflete no resultado do tratamento “Ações desse tipo salvam vidas, pois estimulam a descoberta de tumores em estágios iniciais, o que amplia a chance de cura”, reforça.

Junto aos oncologistas André Moraes e Talita Coelho Paiva, Medina compõe o time de palestrantes do Centro de Oncologia Campinas capaz de esclarecer, orientar e cuidar.

Sobre o COC

O Centro de Oncologia Campinas atende pelo menos 30 convênios médicos para oferecer diferentes serviços. Dispõe de renomado corpo clínico e eficiente equipe multidisciplinar para oferecer todos os níveis de cuidados aos pacientes, incluindo serviços complementares ao tratamento. Possui Centro Cirúrgico, salas de imagens, de quimioterapia e de radioterapia.

O Centro de Oncologia Campinas está localizado à Rua Alberto de Salvo, 311, Barão Geraldo, Campinas. O telefone de contato é (19) 3787-3400.