Estação Avançada é inaugurada pela CPFL Paulista em Morungaba

O “Morungaba Folia”, durante os dias de Carnaval vai levar ao público quatro noites com muita música ao vivo e matinês. O evento tem entrada gratuita e é promovido a partir deste sábado, 18, seguindo até terça-feira, 21, na Praça dos Imigrantes, no Centro.

Às noites a folia tem início às 20h com a animação do DJ Pudol e, a partir das 21h, o palco do Morungaba Folia recebe o show de Alisson Mello e banda.

As crianças poderão se divertir nas matinês que serão realizadas no domingo, 19, e na terça-feira, 21, a partir das 15h, com a animação musical do DJ Pudol.

A Praça dos Imigrantes contará com área coberta, Praça de Alimentação e equipe de seguranças. O encerramento do evento está previsto para a meia-noite. A entrada com bebidas ou cooler será permitida, desde que não sejam bebidas em recipientes de vidro. Não será permitido o uso de som automotivo ou portátil na praça e nos arredores.

“Será uma festa realmente muito bonita para as famílias, tanto as de nossa cidade como as de turistas. A expectativa é receber o público folião em nossa estância para que brinquem o Carnaval com muita diversão e que respeitem as famílias”, comenta o prefeito Marquinho Oliveira.

A realização do “Morungaba Folia 2023” é da Prefeitura da Estância Climática de Morungaba, por meio do Departamento de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer com o apoio de empresas locais.

Vale lembrar que a Praça do Artesanato, na Praça Pedro de Camargo Neto, próximo ao local do evento, estará aberta no sábado, 18, domingo, 19, e terça-feira, 21, das 10 às 18h, com diversos itens confeccionados pelos artesãos locais.

Programe-se:

MORUNGABA FOLIA 2023

Local: Praça dos Imigrantes – Centro – Morungaba

Entrada Franca

18 a 21 de fevereiro (sábado a terça-feira)

20h: DJ Pudol

21h: Show de Alisson Mello

19 e 21 de fevereiro (domingo e terça-feira)

A partir das 15h: Matinês

Animação musical com DJ Pudol

