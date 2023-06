Essa é para quem gosta de ver as paisagens lá de cima

Vanessa Novais

Selecionamos seis lugares para pular de paraquedas pelo Brasil que, de quebra, ainda tem paisagens naturais maravilhosas para admirar lá do alto.

Boituva (SP)

Cerca de 20 mil pessoas saltam por ano nessa cidade a 120 km de São Paulo, onde fica o Centro Nacional de Paraquedismo e há a maior estrutura e área de saltos da América Latina. Durante o salto, você pode apreciar a vista arrebatadora do Morro de Ipanema e da Floresta Nacional de Ipanema. Entre as empresas da cidade, estão a Go Fly Paraquedismo e a São Paulo Paraquedismo.

Rio de Janeiro (RJ)

Os saltos de paraquedas na capital carioca costumam acontecer na Zona Oeste da cidade, entre Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá. É a chance de sentir toda aquela adrenalina com os morros e o mar da Cidade Maravilhosa no horizonte, e ainda pousar nas areias da praia. Empresas como o Clube-Escola Paraquedismo Rio de Janeiro levam para viver a experiência.

Imbituba (SC)

A SkyZimba Paraquedismo fica próxima de destinos como Garopaba e Praia do Rosa, no meio do caminho entre Curitiba e Porto Alegre e a apenas 80 km de Florianópolis. O visual de quem salta ali é belíssimo, entre dunas, lagos, ilhas e algumas das mais belas praias do Brasil. O local tem grande área de pouso, restaurante e playground.

Foz do Iguaçu (PR)

Por lá, você pode vivenciar fortes emoções saltando de paraquedas com o visual incrível das Cataratas do Iguaçu, as águas do Rio Paraná e a Usina de Itaipu. A Fly Foz leva visitantes com mais de 12 anos para viver essa aventura, que pode ser um complemento e tanto para a sua viagem pela cidade.

Itaparica (BA)

A uma curta travessia de balsa de Salvador, a Skydive Itaparica, com 25 anos de experiência, leva os visitantes para saltar sobre a deslumbrante paisagem da Baía de Todos os Santos, seguida por um planeio pacífico com o paraquedas sobre a bela Ilha de Itaparica. Uma experiência única.

Manaus (AM)

Nos saltos saindo do aeroclube da capital Amazônia, é possível ter uma vista privilegiada da cidade e do encontro das águas entre os rios Negro e Solimões, além da Ponte Rio Negro, um dos principais pontos turísticos do estado, que liga os municípios de Manaus e Iranduba. Veja com empresas como a Skydive Amazonas.

