‘Asteroid City’: O que sabemos sobre o novo filme de Wes Anderson

Vanderlei Tenório

Os fãs apaixonados pelo estilo visual icônico, único e simétrico de Wes Anderson estão ansiosos por mais criações fictícias que caracterizam o universo estilizado do cineasta estadunidense.

Felizmente, a ansiedade dos fãs de Wes foi parcialmente aliviada com a divulgação do primeiro trailer de “Asteroid City” no final de março. O trailer, filmado na Espanha, apresenta as paisagens exuberantes do deserto e os tons de bege que são característicos do estilo visual de Anderson, deixando os admiradores extasiados. Distribuído pela Focus Features, o filme tem sua estreia agendada para 16 de junho, com um lançamento mais amplo em 23 de junho.

Esta será a primeira colaboração entre a Focus e Anderson desde “Moonrise Kingdom” em 2012, que estabeleceu o estilo visual característico de seus filmes, incluindo “O Grande Hotel Budapeste”, “Ilha dos Cães” e “A Crônicas Francesa”, lançado no ano passado e também distribuído pela Searchlight.

Asteroid City

“Asteroid City” conta com a direção de fotografia de Robert D. Yeoman, colaborador de longa data de Anderson e nomeado ao Oscar por “O Grande Hotel Budapeste”. A trilha sonora do filme é de autoria do grande Alexandre Desplat, em sua sexta colaboração com Anderson, e o roteiro foi coescrito por Anderson e Roman Coppola, criador de “Mozart in the Jungle” e colaborador em vários projetos anteriores de Anderson e o figurino é de Milena Canonero – outra colaboradora frequente de Anderson.

LEIA TAMBÉM:

O estilo peculiar e estilizado de Anderson é evidente na descrição do filme, que se passa em 1955 durante uma convenção Junior Stargazer. O evento reúne alunos e pais de todo o país para competições acadêmicas, descanso e recreação, mas as coisas tomam um rumo inesperado quando um OVNI e um alienígena aparecem, fazendo com que o governo dos EUA coloque a cidade em quarentena e suspenda as comemorações do Dia do Asteroide.

Elenco de milhões

O elenco conta com vários nomes de peso, incluindo Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Maya Hawke, Liev Schreiber, Jeff Goldblum, Rita Wilson e Steve Carell, além de colaboradores de longa data de Anderson, como Tilda Swinton, Ed Norton e Adrien Brody.

Também estão presentes atores de “A Crônica Francesa”, como Willem Dafoe, Jeffrey Wright, Fisher Stevens e Jason Schwartzman, primo do roteirista Roman Coppola. Completando o elenco estão Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Matt Dillon, Hong Chau, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis e Ethan Lee.

A combinação desses talentos promete um filme emocionante e único, que certamente encantará os fãs de Wes Anderson.

Ano movimentado

Anderson terá dois filmes lançados este ano, começando com “Asteroid City” em junho e seguido por “The Wonderful Story of Henry Sugar”, uma adaptação da coleção de contos de Roald Dahl de 1977.

Esta será a segunda adaptação de Dahl de Anderson, depois do sucesso de crítica de “O Fantástico Senhor Raposo” em 2009. O elenco de “The Wonderful Story of Henry Sugar” inclui Benedict Cumberbatch como protagonista, juntamente com Ralph Fiennes, Dev Patel, Ben Kingsley, Richard Ayoade e Rupert Friend, que estrelam em ambos os projetos de Anderson.

Asteroid City chega aos brasileiros em 10 de agosto

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui