Morango é destaque na temporada de inverno na Sodiê Doces

Durante os meses de julho e agosto os bolos especiais do cardápio feitos com a fruta ganham desconto

O morango é o protagonista deste inverno na Sodiê Doces Jaguariúna, maior franquia brasileira de bolos artesanais. Fruta popular e que é uma das mais desejadas nas criações gastronômicas mundo afora, ganha nos meses de julho e agosto um espaço de destaque com o Festival de Morango da marca. Durante esse período, 13 bolos da Linha Especiais de Morango ganham desconto.

A promoção é válida para as mais de 350 lojas espalhadas pelo país até o dia 31 de agosto. Dentre as opções no cardápio estão o Morango com Leite Condensado #61 (massa branca, recheada e coberta com mousse branca, morangos e leite condensado), o Delícia de Leite com Morango #82 (massa branca, recheado e decorado com mousse de leite em pó e morangos) e o Trufado Preto e Branco com Morangos #32 (massa de chocolate, recheado com trufado preto e trufas brancas com morangos e coberto com mousse, raspas de chocolate e mais morangos).

A rede dispõe hoje de mais de 80 sabores diferentes de bolos, além dos 12 da linha Zero Açúcar, das receitas caseiras e da versão vegana, além de docinhos (belgas, finos, tradicionais e bombom), balas de coco (com e sem cobertura), e uma linha exclusiva de salgados, fritos e assados.

Todas as opções estão disponíveis em todas as unidades da rede. Os pedidos podem ser feitos diretamente nas lojas, pelo aplicativo Sodiê Doces Oficial, disponível nos dispositivos IOS e Android, ou pelo iFood. Mais informações no site oficial da marca (www.sodiedoces.com.br/lojas) ou no Instagram @sodiedoces.

Sodiê Doces – A Sodiê Doces, maior franquia brasileira de bolos artesanais, possui atualmente 350 lojas abertas no Brasil e duas unidades na cidade de Orlando, nos EUA. Em seu cardápio há mais de 80 variedades de sabores, uma linha Zero Açúcar, bolos caseiros e a versão vegana. Os bolos são elaborados à base de pão de ló, matéria-prima de primeira qualidade e frutas frescas. Também fazem parte do cardápio os docinhos (tradicionais, finos, belgas e bombom), balas de coco e sua linha exclusiva de salgados (cuja sede fica em Boituva). Mensalmente a marca traz os Bolos do Mês, com dois sabores, que ganham desconto especial em todas as unidades. A rede fechou 2022 com faturamento de 560 milhões de reais, registrando crescimento de 20,5% em comparação com 2021 (465 milhões de reais). Para 2023, a marca projeta abrir mais 30 unidades no território brasileiro.

