Equipe do setor de ambulâncias de Amparo participa de curso introdutório ao Samu

O PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador de Amparo tem para a quinta-feira, 12, 111 vagas de emprego. O PAT atende de segunda a sexta-feira, na Central de Atendimento ao Cidadão, na Avenida Bernardino de Campos, 705, Ribeirão, das 8 às 16 horas.

O interessado também pode enviar o material para o email [email protected] informando a vaga de interesse, o número do PIS ou CPF e anexando o currículo.

Antes de encaminhar o currículo o interessado deve conferir se suas informações de contato (endereço, telefone e e-mail) estão corretas, pois deve se lembrar que o empregador não conseguirá fazer contato com ele caso estes dados não tenham sido atualizados.

As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia e, por isso, a relação divulgada tem alterações.

Confira

Acabador de mármore e granito (ter experiência comprovada na função; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Serra Negra);

Ajudante de cozinha (ter experiência comprovada em carteira, ensino fundamental completo, disponibilidade para fazer hora extra quando necessário e trabalhar de segunda a domingo das 07:30h às 16h com uma folga na semana e um domingo por mês, ter condução própria p/ ir ao trabalho; aceita somente pessoas de Amparo);

Ajudante de cozinha (ter experiência comprovada na função, ensino fundamental completo; aceita pessoas de Amparo, Jaguariúna, Monte Alegre do Sul, Pedreira e Santo Antonio de Posse);

Ajudante geral na retífica de motores (ter experiência comprovada em carteira e ensino médio completo; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Jaguariúna);

Ajudante geral de obra (vaga para trabalhar em Socorro/SP, aceita pessoas de Amparo e região com experiência comprovada na função; empregador oferece alojamento);

Ajudante de serralheiro (ter ensino médio completo, CNH A/B em dia e experiência comprovada em carteira; aceita somente pessoas de Amparo);

Analista de sinistros (ter experiência comprovada na função e ensino médio completo; aceita somente pessoas de Amparo);

Arrumadeira de hotel (ter experiência em carteira, CNH B em dia e disponibilidade p/ dormir no local de trabalho quando necessário; aceita pessoas de A;

Assistente de departamento pessoal (ter experiência comprovada na função e ensino médio completo; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas);

Atendente de farmácia (vaga para trabalhar em Monte Alegre do Sul, ter experiência comprovada em carteira, ensino médio completo e disponibilidade de horário para trabalhar também aos sábados e domingos; aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul e cidades vizinhas);

Atendente de loja (ter ensino médio completo, experiência comprovada na função, disponibilidade de horário para trabalhar em escala de segunda a sábado com jornada de 7:20h diárias e condução própria; aceita somente pessoas de Amparo);

Auxiliar administrativo (ter experiência em carteira e ensino médio completo ou cursando superior; aceita somente pessoas de Amparo);

Auxiliar de cozinha (ter experiência comprovada em carteira, ensino médio completo, CNH A ou B será um diferencial, carro ou moto próprios p/ ir ao trabalho, trabalhará de segunda a sábado das 14h as 22h20; aceita somente pessoas de Amparo);

Auxiliar de enfermagem (ter experiência comprovada em carteira, ensino médio completo, curso técnico de auxiliar de enfermagem com o devido registro profissional e CNH letra A/B em dia; aceita somente pessoas de Amparo);

Auxiliar de mecânico de motos (ter experiência comprovada na função, CNH letra A em dia, disponibilidade para trabalhar de segunda à sexta das 08:50h às 17:30h e aos sábados das 08:50h às 13:45h; aceita somente pessoas de Amparo);

Auxiliar de montador de móveis (aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Monte Alegre do Sul);

Auxiliar de pintura industrial (ter experiência comprovada em pintura industrial, ensino fundamental completo e disponibilidade para realizar viagens; aceita pessoas de Amparo e Pedreira);

Auxiliar de vidraceiro (ter experiência comprovada na função, CNH letra “A/B” em dia e disponibilidade de horário; aceita somente pessoas de Amparo);

Auxiliar técnico mecânico (ter ensino médio completo, trabalhar com fresa, torno, rosqueadeira e peças de usinagem voltados na fabricação de máquina de solda; aceita somente pessoas de Amparo);

Encarregado de limpeza (ter ensino médio completo, disponibilidade de horário para trabalhar também aos sábados, experiência comprovada na função, na área hospitalar e liderança; aceita pessoas de Amparo e Pedreira);

Entregador de gás e água (ter ensino fundamental completo, CNH A/B em dia, experiência comprovada na função; aceita somente pessoas de Amparo);

Farmacêutico (vaga para trabalhar em Monte Alegre do Sul, ter experiência comprovada em carteira, ensino superior completo, disponibilidade de horário para trabalhar também aos sábados e domingos; aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul e cidades vizinhas);

Gerente comercial (ter experiência comprovada na função, CRECI válido, pós-graduação em Gestão de Negócios e MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Liderança; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna e Serra Negra);

Gerente de bar, cantina e restaurante (experiência comprovada na função e disponibilidade de horário para trabalhar em dias úteis, feriados e finais de semana; aceita somente pessoas de Amparo);

Guarda-vidas (ter ensino médio completo, curso completo de salva-vidas/guarda-vidas, experiência comprovada na função e disponibilidade de horário para fazer escala 12×36 das 07h às 19h; aceita somente pessoas de Amparo);

Mecânico de manutenção industrial (ter experiência em carteira, curso técnico em mecânica completo, conhecimento em metrologia, pneumática, válvulas, bombas e atuadores, noções em desenho técnico, noções de ferramentas tratativas de quebras; aceita pessoas de Amparo, Jaguariúna, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Pedreira, Pinhalzinho e Serra Negra);

Mecânico montador (ter experiência comprovada em carteira, curso completo da área de mecânica de manutenção, ensino fundamental completo e disponibilidade de horário; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Pinhalzinho e Serra Negra);

Monitor de educação infantil (ter ensino médio completo e experiência comprovada na função; aceita pessoas de Amparo, Jaguariúna, Monte Alegre do Sul, Pedreira e Santo Antonio de Posse);

Motorista de ônibus urbano (ter ensino fundamental completo, experiência comprovada em carteira, CNH letra D ou E em dia, curso de transporte coletivo de passageiros e transporte escolar, disponibilidade para trabalhar em Jaguariúna de segunda a sábado; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna e outras cidades da região);

Motorista socorrista (ter experiência comprovada na função, ensino médio completo, CNH letra “D” em dia e disponibilidade de horário para escala 12×36 diurno e noturno; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Serra Negra);

Oficial de manutenção predial (ter ensino médio completo ou incompleto, experiência comprovada em carteira e disponibilidade para trabalhar em Jaguariúna; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Jaguariúna);

Operador de central de concreto (ter disponibilidade para trabalhar no período noturno, ensino fundamental completo e experiência comprovada em carteira);

Operador de máquinas em metalúrgica (ter experiência em carteira e ensino fundamental; aceita somente pessoas de Amparo);

Pedreiro (vaga para trabalhar em Socorro/SP, aceita pessoas de Amparo e região com experiência comprovada na função; empregador oferece alojamento);

Pedreiro (ter experiência comprovada em carteira, ensino fundamental completo, disponibilidade de horário para trabalhar em horário noturno quando solicitado e também aos sábados; aceita somente pessoas de Amparo).

Confira outras vagas no site do Pat Amparo.

