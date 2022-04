Em uma semana, Artur Nogueira abre sindicância contra 2º médico suspeito de importunação sexual

Apuração teve início após relato de paciente da Unidade de Saúde Familiar Laranjeiras. Polícia tem dois inquéritos abertos e médico que atuava em UBS foi alvo de nova denúncia nesta terça-feira

Artur Nogueira confirmou nesta terça-feira, 05, que um segundo médico da rede municipal de saúde é alvo de sindicância por suspeita de importunação sexual contra paciente. Este caso foi relatado por uma moradora que foi à Unidade de Saúde Familiar Laranjeiras em 30 de março, portanto, antes de vir à tona o caso do profissional que atuava na Unidade Básica de Saúde (UBS) Espaço Mãe e Filho até sexta-feira que chegou a ser preso após denúncia. Veja abaixo detalhes sobre os casos.

De acordo com a administração, o médico da unidade Laranjeiras é concursado, foi afastado das atividades e antes da ocorrência ser registrada pela Polícia Civil ele atuou em outras quatro unidades de saúde da cidade. O prazo para conclusão da sindicância é de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias.

O g1 não localizou a defesa do médico até esta publicação.

“Um processo administrativo foi encaminhado para a Secretaria de Assistência Social, por meio da Coordenadoria da Mulher, para que o setor acompanhe a munícipe denunciante nas avaliações psicológicas. Sendo assim, segundo a Secretaria de Negócios Jurídicos, a Coordenadoria da Mulher está acompanhando o caso desde o momento em que a moradora relatou o ocorrido à Secretaria de Saúde”, diz nota da prefeitura divulgada nesta tarde.

Ainda em texto, a assessoria da administração destacou que o objetivo da sindicância é verificar os fatos para que sejam tomadas providências administrativas e judiciais. “Vale ressaltar ainda que a administração municipal não admite condutas de assédio e abuso por parte de quaisquer membros da equipe médica e outros funcionários públicos”, informa outro trecho.

Investigações

À Polícia Civil, a paciente relatou que foi ao posto para apresentar exames e, no local, o médico alegou que precisava ensinar a ela um exercício. Em seguida, disse a vítima em registro, o médico pediu para que ela ficasse de costas, colocasse as mãos na parede e ficasse com o corpo inclinado. Depois, segundo a mulher, o médico se aproximou até encostar e ela saiu do consultório imediatamente.

O médico não chegou a ser preso e é alvo de inquérito, informou a Polícia Civil. Denúncias podem ser feitas pessoalmente na delegacia, informou a instituição.

Nova denúncia em UBS

Na segunda-feira, a administração abriu outra sindicância para investigar um médico que atuava na UBS Espaço Mãe e Filho e chegou a ser preso na sexta-feira após uma gestante relatar importunação sexual à Guarda. Ele foi afastado pela prefeitura na mesma data e a corporação diz que ele negou a acusação, antes de prestar depoimento à polícia. Confira abaixo detalhes.

O g1 não conseguiu localizar a defesa do médico até esta publicação. A Polícia Civil confirmou nesta tarde que ele foi solto após conseguir um habeas corpus e mencionou que uma funcionária da unidade relatou nesta tarde ter sido vítima de importunação. Há um segundo inquérito em tramitação.

A sindicância é conduzida em mesmo prazo pela administração. A prefeitura confirmou ainda que o médico tem especialidade em neurocirurgia e prestava serviços desde fevereiro de 2021. Ele não atuou em outras unidades de saúde em Artur Nogueira e era contratado pelo regime PJ (pessoa jurídica).

Sobre o relato da funcionária, a prefeitura disse que a Saúde foi comunicada e apoiou a denúncia.

O caso

A mulher está na 30ª semana de gestação, diz a Guarda, e relatou inicialmente que foi até a unidade de saúde para que o filho de 4 anos passasse por consulta. Ao entrar no consultório, diz a corporação, ela relatou que ele pediu a retirada da máscara, fez um elogio sobre a beleza dela e perguntou como é a vida íntima com o marido. Além disso, também segundo a Guarda, a mulher disse que teve a barriga tocada após se aproximar da mesa do médico para retirar um “encaminhamento para o filho”.

O marido da gestante disse que, após saber dos fatos, foi até a unidade de saúde para questionar o médico sobre os relatos. Ao sair, ele reencontrou a mulher, acionou a Guarda e uma equipe foi ao local.

A corporação diz que o médico negou a acusação de importunação e alegou que atendeu “normalmente” o filho da gestante e pediu para ele voltar todo mês para realizar acompanhamento. A Guarda informou que, depois disso, foram até a UBS autoridades municipais da área de saúde.

Já a prefeitura salientou que se colocou à disposição para dar completa assistência à vítima e aos familiares dela, incluindo oferta de acompanhamento psicológico para a gestante.

Fonte: G1. https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/04/05/em-uma-semana-artur-nogueira-abre-sindicancia-contra-2o-medico-suspeito-de-importunacao-sexual.ghtml