Prefeitura de Artur Nogueira ouve moradores e produtores rurais para aprimorar segurança no campo

Inscrições podem ser feitas até o dia 02 de abril, na sede do Sebrae ou pelo WhatsApp do Sebrae (19) 3877-2729

A prefeitura de Artur Nogueira, em parceria com o Sebrae e Associação de Comerciantes e Empresários (Acean), divulga as inscrições para o “Lucra + Serviços” para pequenos negócios. O programa é oferecido pelo Sebrae Campinas e visa aumentar o faturamento das empresas e serviços, além de oferecer consultoria especializada em vendas. As capacitações acontecem nos dias 04/04, 11/04, 18/04 a 02/05 e 09/05, sempre às 19h.

O “Lucra + Serviços” é 100% on-line, gratuito e recebe consultoria individual do Sebrae. De acordo com a Administração Municipal, podem participar todos os empresários com CNPJ de Serviços em Geral. As inscrições podem ser feitas até o dia 02 de abril, na sede do Sebrae-Artur Nogueira ou pelo WhatsApp do Sebrae, que é o (19) 3877-2729.

O Programa tem por objetivo aumentar as oportunidades de negócios, facilitando o processo de atrair e fidelizar clientes, elaborar orçamentos, utilizando novas ferramentas de vendas, tornando a empresa mais competitiva no mercado.

Capacitações

No primeiro dia (04/04), as empresas vão aprender como atrair e fidelizar clientes. No segundo dia (11/04), o tema vai ser como aprender a elaborar orçamentos e lucrar mais. Já entre os dias 18/04 e 02/05, os participantes vão ter acesso a um curso completo de vendas consultivas. Por fim, no dia 09/05, os prestadores de serviços vão aprender a utilizar o Google meu Negócio como ferramenta de vendas. Todas as empresas concluintes terão ainda a oportunidade de agendar consultoria individual de vendas com especialistas do Sebrae-SP.

Serviço

Programa Lucra + Serviços

Datas e horário: 04/04, 11/04, 18/04 a 02/05 e 09/05, sempre às 19h

Inscrições gratuitas: Sede do Sebrae-Artur Nogueira ou pelo WhatsApp do Sebrae (19) 3877-2729.