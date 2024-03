Em Morungaba, prefeito recebe rainha e princesas da 60ª Festa da Uva de Vinhedo

Encerrando o ano de 2023 com números impressionantes, Morungaba registrou um total de US$ FOB 2.231.434 em exportações, consolidando sua posição como uma das principais cidades exportadoras do país. O primeiro segmento exportado no ano foi o de “Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho (código 5510)”, com valores que atingiram US$ FOB 686.051. Esses resultados posicionam Morungaba como a 2ª colocada em exportação deste produto em todo o país durante o ano de 2023, ficando atrás apenas do Município de Itapira.

O segundo produto mais exportado foi “Fatos de treino para desporto, fatos-macacos e conjuntos de esqui, maiôs, biquinis, calções (shorts) e slips, de banho, de malha (código 6112)”, que totalizou US$ FOB 637.886 em valores exportados. Com esse desempenho, Morungaba se destacou como a 4ª cidade brasileira em exportação desse produto, ficando atrás apenas de Rio de Janeiro, São Paulo e Petrópolis (RJ).

Os principais destinos das exportações de Morungaba foram Portugal, Argentina, Paraguai e Índia, que somaram um valor expressivo de US$ FOB 1.894.627. Esses números demonstram a capacidade e o alcance internacional das exportações morungabenses.

No ano de 2024, até o momento, Morungaba já exportou US$ 247.546, sendo os produtos mais exportados os mesmos de códigos 5510 e 6112. Este é um reflexo do sucesso contínuo das exportações da cidade e da competitividade de seus produtos no mercado internacional.

Esses resultados positivos são fruto do trabalho árduo dos empreendedores e da qualidade dos produtos morungabenses, reforçando o potencial econômico e a contribuição da cidade para o comércio exterior brasileiro.

