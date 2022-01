Em Morungaba: “Fernandão” assume cargo de prefeito em exercício

Dentro da programação da 12ª edição do Natal Encantado da Estância de Morungaba, a noite desta sexta-feira, 10, terá um brilho especial com a apresentação da Orquestra “Tocando Brasil”, às 19h30 no Teatro Municipal Fioravante Frare. O repertório promete emocionar a plateia com os grandes clássicos nacionais em arranjos próprios.

A realização desta atração é do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com patrocínio da Braspress, Facchini e Covabra, através do programa de incentivo cultural Proac ICMS. O projeto, que conta com a parceria da Somoz Brands + Sports, é produzido pela Associação Fábrica de Saúde Esporte e Cultura.

Vale destacar a importância em relação à entrada em todas as atrações realizadas no Teatro, que será liberada somente com a apresentação do RG – ou outro documento com foto – e o Comprovante de Vacinação Covid-19.

Ao longo do mês de dezembro a população morungabense contará também com da Iluminação Musical, em todos os finais de semana na Praça dos Italianos, e da Feira de Natal, na Praça Pedro de Camargo Neto (Praça do Artesanato), realizada todas as sextas-feiras, das 16 às 19h, e aos sábados e domingos, das 10 às 19h. Toda a programação é aberta ao público e gratuita.

A realização do 12º Natal Encantado da Estância de Morungaba é uma parceria da Prefeitura de Morungaba, com apoio de empresas locais: Greco e Guerreiro, Alpina Têxtil, Cervejaria Kremer, Unisaúde, Doces Davi, Auto Posto Irmãos Miguel, Auto Posto Morungaba, Estância Café, ACMC Têxtil, Maliber, Manfré Têxtil, Locadora Máquinas, Sabesp, Construart, Master Clínica, GSM, ITT Agência de Viagens, Rona Editora, R1 Polímeros, RJ Gás e Água, Viação Fênix, Laboratório Lavive, Frios Stella, Terras de Clara e Construtora Norbex.

Confira a programação

10/12 – Sexta-feira

19h30: Apresentação da Orquestra “Tocando Brasil”

Local: Teatro Municipal Fioravante Frare

20h30: Iluminação Musical

Local: Praça dos Italianos

11/12 – Sábado

20h: Iluminação Musical

Local: Praça dos Italianos

12/12 – Domingo

20h: Iluminação Musical

Local: Praça dos Italianos