Em Morungaba: Escolas Municipais promovem reuniões sobre segurança dos alunos

Entre os dias 03 e 10 de abril o Profº Julio do Vadu e mais 49 integrantes finalizaram o curso de Licença B da Confederação Brasileira de Futebol, por meio da CBF Academy, e agora estão habilitados à trabalharem profissionalmente nas categorias de base. As aulas práticas e teóricas foram ministradas nas dependências da USP na cidade universitária em São Paulo.

Foram oito dias de muito aprendizado onde estavam profissionais de todo o País que já trabalham com futebol e buscam se capacitar e se profissionalizar para se tornarem treinadores de futebol no futuro com a certificação oficial da CBF, entre eles, inúmeros jogadores e ex-jogadores de futebol com passagens importantes no futebol brasileiro, europeu e asiático, preparadores físicos, analistas de desempenho, inclusive treinadores com experiencia internacional que abrilhantaram ainda mais o curso.

LEIA TAMBÉM:

O curso de Licença B começou em março deste ano com aulas on-line as segundas, quartas e sextas das 18h30 as 22h30. Foram ministradas aulas de treinamentos físicos, técnicos e táticos, regras, legislação, psicologia do esporte, fisiologia, organização de planilha eletrônica, análise de desempenho e novas metodologias de ensino para as categorias de base.

Importante registrar a presença feminina das jogadoras da seleção brasileira e atualmente no Santos FC, Cristiane e Erika, que deram um charme especial ao curso.

Todos os 50 integrantes que participaram e finalizaram o curso de licença B a partir de agora estão aptos a serem treinadores de futebol nas categorias sub 13, 15, 17 e 20 no Brasil e em toda a América do Sul e caso tenham interesse em trabalhar nas categorias de base na Europa e só se habilitarem na CONMEBOL. De acordo com informações da própria CBF até 2026 todas as federações de futebol do Brasil deverão exigir que todos os treinadores tenham as licenças C e B para que possam trabalhar nas categorias de base do sub 11 ao sub 20 de seus respectivos clubes.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui