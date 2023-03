Em Morungaba: CRAS no Brumado é invadido por assaltantes

A Prefeitura da Estância Climática de Morungaba, por meio dos departamentos de Ação e Inclusão Social e de Saúde, e o Fundo Social de Solidariedade promoveram ações pelo Dia Internacional da Mulher. A ginecologista dra. Denise Cogo Novaes Alves ministrou uma palestra sobre “Saúde Feminina”, no Teatro Municipal Fioravante Frare, no dia 08.

A ação fez parte da comemoração do Dia Internacional da Mulher e foi especialmente voltada ao público feminino atendido pelos projetos do Departamento de Ação e Inclusão Social.

Durante a palestra no Teatro, a médica contou sobre a origem do Dia Internacional da Mulher e falou sobre a sua importância atual na sociedade, além de abordar assuntos como o câncer do colo do útero e o câncer de mama e sua prevenção.

LEIA TAMBÉM:

A dra. Denise também abriu o espaço final da palestra para o público esclarecer dúvidas e responder perguntas sobre a saúde feminina. Após a palestra, todas as mulheres presente foram convidadas para participar de um Café da Manhã.

Prestigiaram o evento, o vice-prefeito Luis Fernando Miguel, a diretora do Departamento de Ação e Inclusão Social, Monique Molena, e a coordenadora da UBS Amélia Stranieri Frare, Maria Aparecida Claro.

Ao longo de março, o Departamento de Ação e Inclusão Social prossegue as comemorações do Mês da Mulher com as “Rodas de Conversa” durante as oficinas de Artesanato com diversos temas como Direitos da Mulher, Auto-estima e Violência Doméstica, no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), no Brumado.

“Voltar a Viver”

A equipe do Fundo Social de Solidariedade também realizou um encontro entre as mulheres participantes do Grupo Voltar a Viver com um Café da Manhã especial, seguido de uma Roda de Conversa e a Vivência de Dança Circular com Ciça Baradel, no CRI – Centro de Referência do Idoso “Maria Inês Teixeira Frare”, no Centro.

Foram entregues lembrancinhas às mulheres participantes do grupo. O evento contou com a presença da presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira dama do município, Sonia de Oliveira; do vice-prefeito Luis Fernando Miguel e do vereador Ramon Moraes.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui