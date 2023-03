RMC apresenta diagnóstico da Saúde nos municípios em evento em Campinas

A Iniciativa, com foco na cidade de Campinas e região, está com as inscrições abertas e tem o intuito de fomentar um ecossistema tech mais igualitário

Com o objetivo de contribuir para um mercado tech mais plural, o BEES, plataforma B2B da Ambev, lança o tech Afro Pretas, programa gratuito que vai formar, nesta edição, 50 mulheres pretas em tecnologia. Em parceria com a Prosper Tech Talents, a capacitação já está com as inscrições abertas e será voltada para as linguagens de programação de Java e React.

Essa ação faz parte da jornada da Ambev para gerar mais oportunidades de capacitação, emprego e renda. Recentemente a companhia também lançou o BORA, programa com o qual pretende impactar 5 milhões de pessoas até 2030.

LEIA TAMBÉM:

Segundo Sicília Pierre, responsável pela área de Programas Corporativos do BEES, a iniciativa vem ao encontro de uma abordagem cada vez mais proativa quando o assunto é construir um ecossistema de tecnologia diverso. “Sabemos da importância de construir times mais inclusivos e com pessoas diversas, histórias diversas. E investir em formar essas pessoas é fundamental. Tem muita gente boa no mercado que só precisa de uma oportunidade, e é isso que a gente quer trazer”, pontua.

Como pré-requisitos para se inscrever no Programa é preciso ser uma mulher preta ou parda, possuir ensino médio completo, residir em Campinas e região e ter disponibilidade para atuar em modelo híbrido caso seja contratada. Também é importante que haja disponibilidade para participar de, ao menos, 75% da formação.

As inscrições para o tech Afro Pretas podem ser realizadas até o dia 09 de abril, pelo link: https://talents.sharerh.com/bees-tech-afro-pretas. As aulas serão realizadas entre 17 de abril e 13 de maio – de segunda a sexta, das 19h às 22h, e aos sábados das 9h às 16h.

Sobre o BEES:

O BEES é uma plataforma de ecommerce e SaaS B2B criada dentro do ecossistema Ambev. Por meio dela, levamos o poder do digital para pequenos e médios varejistas e para as empresas que os atendem, criando oportunidades de crescimento para todos. As aplicações BEES já estão disponíveis em 19 países, com mais de 2.5 milhões de usuários ao redor do mundo.

Serviço:

O que: Programa de Formação Tech Afro Pretas

Inscrições: De 08/03 a 09/04

Link para inscrições: https://talents.sharerh.com/bees-tech-afro-pretas.

Hoje, o BEES já está presente em 18 países, com mais de 2,5 milhões de usuários.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui