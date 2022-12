Em Morungaba: Apresentações no Teatro Municipal marcam fim de semana do Natal Encantado

O 13º Natal Encantado da Estância de Morungaba contou com um fim de semana repleto de apresentações memoráveis no Teatro Municipal Fioravante Frare.

O evento é uma realização da Prefeitura da Estância Climática de Morungaba, por meio do Departamento de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, com apoio de empresas locais. Toda a programação é gratuita e prossegue até o final do ano com atrações voltadas ao público de todas as idades.

Na noite de sexta-feira, 16, o “Sítio do Picapau Amarelo” foi levado para o palco do Teatro pelos alunos dos projetos sociais do CRAS da Oficina de Teatro, com o professor Matheus Troiano, e da Oficina de Ballet, com a professora Alessandra Gritti. Entre cenas e coreografias, os personagens do Sítio encantaram a plateia abrindo os festejos de Natal do fim de semana em Morungaba.

Já no sábado, 17, “A Magia do Natal” foi verdadeiramente um espetáculo. Elogiadíssimo pelo público que elegeu a apresentação como a melhor entre todos os anos. Com excelentes interpretações e coreografias, a produção foi do Studio AG e a direção de Daniel Dalberto.

Encerrando o fim de semana de atrações no Teatro Municipal, a noite de domingo, 18, contou com a apresentação dos alunos do Projeto de “Música e Lutheria” com participação de crianças, jovens e adultos. Os alunos do projeto apresentaram um repertório com peças eruditas e populares sob a regência do Professor Negrão.

Dando sequência à programação do Natal Encantado, nesta sexta-feira, 23, às 20 horas será apresentada, no Teatro Municipal Fioravante Frare, a Cantata de Natal “Um Natal inesquecível”, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Ipiranga.

Vale destacar que a iluminação musical na Praça dos Italianos está sendo realizada sempre de sexta-feira a domingo, às 20 horas, e a Casa do Papai Noel pode ser visitada todos os dias até 23 de dezembro, sempre das 19 às 21 horas, também na Praça dos Italianos.

Já na Praça Pedro de Camargo Neto – Centro (Praça do Artesanato), a Feira de Natal prossegue até o dia 24 de dezembro, com peças produzidas pelos artesãos locais. Às sextas-feiras, das 16 às 19 horas; sábados e domingos, das 10 às 19 horas e 24 de dezembro até 12h.

E, para o Réveillon, a Prefeitura também programou um evento especial às 22 horas do dia 31 de dezembro na Praça dos Italianos.

