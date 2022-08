Em Morungaba: 7ª Edição do Night Track Hard Enduro reencontra o público depois de 2 anos

A prova de Hard Enduro mais tradicional do Brasil teve prólogo no Centro de Eventos de Morungaba e arquibancada lotada

Neste sábado e domingo, 20 e 21, Morungaba foi palco da 7ª edição do Night Track Hard Enduro. O evento contou com o apoio da Prefeitura da Estância Climática de Morungaba, após dois anos de restrições por conta da pandemia, o prólogo aconteceu no centro de eventos da cidade, junto ao Festival de Inverno. No domingo, a prova continuou com disputas pelas trilhas da região.

Em sua 7ª edição, o Night Track contou com mais de 100 pilotos inscritos e forte presença do público durante o prólogo. Pouco depois das 14 horas a pista já estava liberada para treinos e os pilotos puderam se aquecer, visto que as temperaturas caíram por conta de uma frente fria. Ao final do dia, cerca de 100 motos saíram para uma volta pela cidade, marcando a abertura dos treinos cronometrados.

As disputas foram no formato “mata-mata”. Dois pilotos saíam para uma disputa lado a lado, enfrentando obstáculos artificiais, como troncos, pneus e pedras. As corridas foram emocionantes e levaram o público ao delírio. Rigor Rico da KTM, venceu o prólogo na categoria Gold, seguido por Raul Reijers e Rubens Junior. Na categoria Silver, Kauan Arioli garantiu a vitória, enquanto que Junior Xavier e Jonatas Munhoz ficaram em segundo e terceiro, respectivamente. Marcelo dos Santos, Giuseppe Binoto e Marcos Barbosa foram os 3 melhores da categoria Bronze. A categoria Iron, que é voltada para os que estão começando no Hard Enduro, não participa do prólogo.

No domingo, os pilotos largaram às 9h30 para um percurso de aproximadamente 30 km por trilhas travadas, que exigiram muito dos pilotos. Na categoria Iron, voltada para iniciantes no esporte, contou com 40 inscritos e todos concluíram o trajeto. Mas se engana quem pensa que é fácil. Mesmo para essa categoria, os desafios testam os pilotos e as motos.

A categoria bronze também contou com muitos inscritos, passando de 30 pilotos, o que faz com que a corrida seja ainda mais acirrada, pois em muitos trechos, não há espaço para ultrapassagens.

As categorias mais difíceis, Gold e Silver, com pilotos mais experientes e bem preparados, fizeram trilhas quase intransponíveis. Na categoria Gold, Rigor Rico, piloto da KTM Racing, garantiu a vitória no domingo.

Resultado Final Night Track 2022

Gold

1º RIGOR

2º RAUL REIJERS

3º RUBENS JUNIOR

4º VINCENZO

5º BENEDITO COSER

Silver

1º JONATAS ROBERTO

2º JUNIOR XAVIER

3º KAUAN

4º ALLAN BORBA

5º BERNARDO CARDOSO

Bronze

1º JOSE JUNIOR

2º MARCELO SEBASTIÃO

3º JUNIOR RIBEIRO

4º GIUSEPPE BINOTTO

5º MARCELO BELO OLIVEIRA

Iron

1º JOÃO PAULO PINHEIRO

2º LUIS DANILO DE CARVALHO

3º ELIAS DA SILVA

4º ROGERIO SALES

5º WANDERSON LOURENÇO

