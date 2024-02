Elettromec inaugura nova loja em Campinas

Referência em equipamentos de cozinhas há mais de 25 anos, o endereço mudou para o bairro Nova Campinas em uma loja conceito de 1.250 m²

Os amantes da culinária gourmet e design de interiores de cozinha têm um motivo para comemorar: a renomada marca de eletrodomésticos de luxo Elettromec inaugura uma loja conceito em Campinas, interior de São Paulo, região onde nasceu à marca que se espalhou por todo Brasil. Com expertise em aliar o funcional e o design há mais de 25 anos, desejo de aficionados por cozinhas equipadas e de qualidade, o novo endereço expõe soluções completas em eletrodomésticos de alto padrão para cozinhas e espaços gourmets e prioriza a experiência do cliente.

A inauguração está marcada para este dia 01 de fevereiro, no espaço da própria loja, instalada no bairro Nova Campinas, na Avenida Dr. Hermas Braga, 281. Com arquitetura moderna e sofisticada, o espaço apresenta os produtos do seu portfólio ambientados em cozinhas sofisticadas e funcionais e uma gama de opções da marca para os mais diversos estilos de vida.

Não é de hoje que as cozinhas e os espaços gourmets ganharam destaque nas construções, funcionam como o coração da casa e o espaço mais sociável. Foi-se o tempo de projetos com cozinhas pequenas e isoladas. Inovadora e atenta as novas tendências, a marca Elettromec acompanhou esta evolução e oferece para o mercado nacional o que há de mais moderno e atual no mundo, apresentando para os brasileiros as últimas tecnologias e soluções em equipamentos de cozinha. Atendendo o novo jeito de morar, onde as cozinhas estão literalmente dentro das salas, de forma integrada, a marca combina design e performance a cada lançamento.

Com investimento significativo de R$4, 5 milhões, a loja conceito em Campinas compreende 1.250 metros quadrados, com quatro cozinhas funcionais, uma escola de gastronomia com 9 estações e uma ilha para o chef realizar demonstrações, uma cozinha equipada para receber 20 convidados ao redor de uma bancada bem espaçosa e ainda um mini auditório para talks, para encontros regados de um bom papo e temas relacionados ao universo da gastronomia e suas tendências. Além de receber os clientes, o espaço poderá ser utilizado por arquitetos e profissionais da gastronomia, entre eles jornalistas especializados, e também para palestras. A loja conceito é pura inspiração e totalmente voltada para o futuro.

A marca tem como missão criar ambientes gourmets e cozinhas de alto padrão para os entusiastas da culinária e do design de interiores que querem elevar suas experiências em casa. “Estamos muito contentes com a nova loja em Campinas, que é uma região fundamental para a marca. A loja conceito é muito mais do que um ambiente em que o consumidor irá escolher seus equipamentos; é onde receberá um atendimento personalizado e altamente qualificado, para que traduza seu estilo de vida em um projeto e tenha todas as suas demandas atendidas. Também será um espaço de promover experiências, encontros e tendências para o setor”, afirma o CEO da empresa, Bruno Hofman.

Com um portfólio composto por 17 categorias diferentes de produtos, a Elettromec proporciona ao público acesso a eletrodomésticos de alto padrão, desde cooktops e fornos de última geração até refrigeradores elegantes, coifas, adegas, beer centers, entre outros. São produtos reconhecidos pela qualidade e design contemporâneos, além de dispositivos de comando touch, temperatura programada e customizações, elevando a experiência culinária e o estilo de vida dos clientes.

A matriz da marca está localizada em Valinhos, região metropolitana de Campinas, e possui cerca de 3 mil metros quadrados. Para otimizar a operação, existem ainda um centro de distribuição em Paulínia (SP) e oito lojas próprias – Campinas(SP), Piracicaba (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Balneário Camboriú (SC),Porto Alegre (RS), Salvador (BA) e Recife (PE) – além de revendas em todo Brasil.

