Novac promove segurança e inovação em suas obras

Construtora minimiza imprevisto em grandes projetos

A Novac Construtora com sede em Campinas e uma filial em Curitiba (PR) participa de diversas obras espalhadas pelas regiões do Brasil. Uma de suas participações mais recentes é na construção de 11 praças de pedágio localizadas no sul de Minas Gerais. A Novac gerou 185 contratações para as oito primeiras obras e no final de janeiro ela iniciará as últimas três praças de pedágio.

O engenheiro Aarão Albefaro, afirma que a Novac aplica e respeita medidas preventivas para a segurança dos colaboradores na construção civil. Além disso, ele conta que a construtora se compromete e organiza planejamentos detalhados para executar projetos. “Ao planejar e criar um cronograma minucioso, diminuímos a chance de imprevistos e com isso otimizamos o tempo do cliente e o nosso, entregando no final o projeto do jeito e no prazo que o cliente espera”, pontua Aarão.

Ele ainda ressalta o desafio nas obras e a segurança sendo o principal fator para a Novac. “O maior desafio em obras como essa está relacionado à segurança, pois estamos trabalhando com uma rodovia que tem tráfego de veículos. Por isso a segurança dos nossos colaboradores e também dos condutores é um desafio e nossa prioridade”, explica o engenheiro.

Para a construtora é muito importante a participação em projetos como a construção de praças de pedágio, pois permite a entrada da empresa no mercado de infraestrutura viária do Brasil. “Estamos ampliando nosso portfólio para possíveis novos clientes nesse setor que é tão importante, pensando que o Brasil tem o principal modal viário: o rodoviário”, afirma Aarão.

O profissional enfatiza que as praças vão garantir uma melhor manutenção das vias, melhorando o tráfego de veículos nas rodovias do sul de Minas Gerais. “Quando você tem uma rodovia pedagiada, ela é responsável por manter as boas condições. Toda a parte de pintura das faixas, sinalização da via, boas condições do asfalto estão garantidas. Além disso, os condutores contam com um apoio 24 horas por dia, para pequenos, médios e grandes acidentes ou problemas que venham a ocorrer”, conclui.

Sobre a Novac Construtora

Com sede em Campinas e uma filial em Curitiba (PR), a Novac Construtora foi fundada em 2017 por Antônio Augusto Negrão, ex-sócio da farmacêutica Medley. Desde o início, a ideia do fundador era criar uma construtora capaz de desenvolver uma relação sólida com cada cliente, cumprir tudo a que se propusesse, entregando projetos no prazo, com excelência nos detalhes, tratando cada um deles com a devida importância. Isso, é claro, sem esquecer da atenção ao meio ambiente e à sociedade, do planejamento à entrega.

O foco principal da Novac são as obras de grande porte, para clientes corporativos e multinacionais. Em seu portfólio há diversos segmentos de atendimento, incluindo indústria, agronegócio, logística, hospital, infraestrutura, energia, varejo e imobiliário, com obras realizadas em todas as regiões do País.

A crença fundamental da construtora é a de que uma construção vai muito além da simples soma de seus materiais. Para a empresa, a construção é feita por pessoas, histórias, sonhos e pelo comprometimento de uma equipe engajada e forte.

Com o projeto final em mãos, enviado pelo cliente, sua equipe de engenheiros é capaz de identificar áreas de melhoria, de oportunidades e de economia para os clientes.

