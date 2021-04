Educação de Cosmópolis realiza aulas de coral para alunos do ensino fundamental

O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h

A Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, entregou nesta semana o Centro de Enfrentamento Covid-19 (CEC-19), no Bairro Paineiras. O CEC-19, que começou a funcionar logo após a inauguração, é destinado ao atendimento de testes para pacientes com sintomas da doença.

O prefeito Junior Felisbino, o secretário municipal da Saúde, Dr. Rafael Gonçalves, vice-prefeito Dr. Maurício, e vereadores, estiveram presentes no local para a inauguração do mais novo posto. O objetivo da inauguração é reduzir os riscos de contaminação, tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes, além de garantir mais rapidez no atendimento.

De acordo com o prefeito, a nova estrutura vai reforça o combate à pandemia no município. “Estamos passando por momentos que não estão sendo fáceis, mas não temos medido esforços durante todo esse período. Seguimos ampliando os nossos serviços, fazendo mais com menos, e trabalhando fortemente para garantir a saúde e a vida da nossa gente”, afirma.

O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, na Avenida Ester – Jardim das Palmeiras. O espaço conta com duas salas de triagem, dois consultórios, uma sala de observação e uma de coleta. O atendimento será realizado por três técnicas de enfermagem e dois médicos.

“Tudo foi pensado para trazer mais agilidade e segurança para a população. Esse novo serviço vai ampliar a oferta de testes no município, nos ajudando no monitoramento e identificação da situação do município”, reforça Junior Felisbino.