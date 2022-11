Educação de Artur Nogueira abre matrículas para EJA 2023

Evento acontece nos dias 26 e 27, e reunirá exposições de desenhos e apresentações teatrais das oficinas do Centro Cultural Tom Jobim

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, anuncia a Revirada Regional de Cultura 2022. O evento contará com exposição de desenhos e apresentações teatrais das oficinas do Centro Cultural Tom Jobim. A revirada acontece entre os dias 26 e 27 de novembro, no Balneário Municipal.

De acordo com o prefeito Lucas Sia (PSD), esta é mais uma ação da Administração Municipal para potencializar e valorizar a cultura de Artur Nogueira, além de proporcionar aos moradores e visitantes momentos de lazer e recreação. “Nossa cidade é rica em arte e, entres os dias 26 e 27, a população poderá conhecer o trabalho dos nossos artistas. A revirada será uma grande vitrine regional”, destaca o chefe do Executivo.

O evento conta recursos do Fundocamp através da Agencia Metropolitana de Campinas (Agemcamp), do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (CDRMC), com apoio do Governo do Estado de São Paulo.

OFICINAS CULTURAIS

O secretário de Cultura & Turismo, Renato Carlini, conta que a revirada reunirá exposições de pinturas e desenhos, além de apresentações teatrais. As atrações foram produzidas e ensaiadas ao longo do ano durante as aulas das oficinas do Centro Cultural Tom Jobim. As ações encerram as atividades de 2022, e são lideradas pelos professores André e Heloisa (teatro), e Aquino (Desenho e Pintura).

O evento também contará com um Kids Park (parque infantil com brinquedos infláveis) e um mini sítio.

Ratibum Pararatibum – Baseado na obra de Paulo Sacaldassy

Em busca de brincadeiras de verdade, os irmãos Clarinha e Julinho vão parar num mundo onde os brinquedos e as crianças correm perigo, pois o TV Papão está acabando com toda alegria. Apenas o Palhaço pode ajudar, mas cadê ele?

A classificação da peça é livre, e a duração é de 30 minutos.

Elenco: (alunos – terça à noite)

Amanda Moreira Meneses – Boneca de Pano

Edinalvo Germano – Produção

Elaine Hasse – TV Papão

Fernanda Beltramini – Soldadinho de Chumbo

Fernando Fábio Moreira Mundt – Apresentador

Fernando Henrique Rodrigues Cardoso – Palhaço

Giovanna Hasse Lima – TV Papão

Laura Pereira de Barros – Julinho

Ollivia Maria Vigna Germano – Clarinha

Sophia Hartmann – Palhaço

A última cartada – Baseado na obra de Valdemir Matos

Em busca de ir à falência Pedro e Ana resolvem casar sua única filha para dar o Golpe do Baú. O problema: Diana, a filha, não sabe de nada.

A classificação da peça é livre, e a duração é de 30 minutos.

Elenco: (alunos – quinta à noite)

Alisson José da Silva – Guedes

Bruno Sutt – Juca

Cecília Rufatto de Freitas – Ana

Jonatas Eduardo – Pedro

Lia Sthefani da Silva Mengue – Diana

Patrícia Maria Carmona – Apresentadora

Sandy Vilarino – Apresentadora

Rainha Formiga Má e Invejosa e as cigarras cantoras

Em um tempo distante, numa floresta desconhecida pelos homens, a relação harmoniosa entre as cigarras cantoras e as formigas trabalhadoras é interrompida por uma Rainha Formiga Má e Invejosa.

A peça será protagonizada pelos alunos do Centro Cultural Tom Jobim, de diversas idades. “O espetáculo irá proporcionar aos alunos a experiência do palco, bem como explorar suas potências poéticas, enquanto atores e atrizes”, frisa o professor André Câmara.

