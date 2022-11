Prefeitura promove caminhada contra a violência de gênero em Artur Nogueira

Ação acontece no dia 27 de novembro, e marca os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e da Coordenadoria dos Direitos e Apoio da Mulher, promoverá uma caminhada coletiva que marcará a Campanha 16 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, cujo tema deste ano é “Unidas pela paz, fortalecidas pela coragem”.

Com saída em frente ao Centro Cultural Tom Jobim, a ação acontecerá no dia 27 de novembro, a partir das 8h. De acordo com o secretário Amarildo Boer, a caminhada buscará conscientizar a população nogueirense para combater e denunciar a violência contra a mulher.

A iniciativa tem apoio das secretarias de Saúde, de Segurança e Trânsito, e de Esporte e Lazer.

A coordenadora dos Direitos e Apoio da Mulher, Lucia Buccini Carrilo, enfatiza que a caminhada será aberta a todos os moradores. “O público-alvo será tanto feminino quanto masculino. Estaremos todos juntos pela união de esforços e de ações para garantir a vida e dignidade a todas as mulheres e meninas”, frisou.

A caminhada será realizada com pré-inscrição para a população e contará com entrega de camisetas no dia do evento. A coordenadoria explica que receberão as camisetas apenas os moradores que se inscreverem entre os dias 16, 17, 18, 21 e 22 de novembro, na Assistência Social – localizada no antigo prédio da Escola Modelo, na Avenida XV de Novembro, 1.400, no Jardim Planalto.

“A população que não conseguir se inscrever para a retirada da camiseta poderá participar da mesma forma no dia do evento. A pré-inscrição é necessária apenas para a reserva das camisetas, que são limitadas”, reforçou Lucia.

A ação também terá participação de representantes de conselhos, do Cras e Creas, e demais funcionários públicos.

Os 16 dias de ativismo

Os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres é uma campanha anual e internacional que começa no dia 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, e vai até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. No Brasil, a mobilização abrange o período de 20 de novembro a 10 de dezembro.

Foi iniciada por ativistas no Instituto de Liderança Global das Mulheres, em 1991, e continua a ser coordenada anualmente pelo Centro para Liderança Global das Mulheres. É uma estratégia de mobilização de indivíduos e organizações, em todo o mundo, para engajamento na prevenção e na eliminação da violência contra as mulheres e meninas.

