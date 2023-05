doTERRA traz inovações no portfólio para o bem-estar

Maior evento do ano traz ao país novidades para os amantes dos óleos essenciais

A dōTERRA®, empresa de bem-estar, líder mundial do mercado global de aromaterapia e óleos essenciais, desembarca no Rio de Janeiro para o maior evento do ano no Brasil. A tão esperada Convenção Florescer 2023 traz lançamentos inovadores e inspiradores na cidade maravilhosa nos dias 18, 19 e 20 de maio.

Um dos destaques mais esperados do evento é o lançamento do sistema MetaPWR™. A nova linha conta com pastilhas, fibra em pó e aroma natural com uma combinação única de óleos essenciais cuidadosamente selecionados com benefícios para energia e autoestima em um sistema revolucionário de suporte à qualidade de vida e longevidade. Os produtos desse sistema são complementares e oferecem melhores benefícios quando utilizados em conjunto. São eles:

dōTERRA® MetaPWR™ Advantage: um suplemento alimentar de Transresveratrol, Biotina, Ácido Hialurônico, Colágeno em pó, entre outros componentes.

dōTERRA® MetaPWR™ Fiber UP: é um Suplemento Alimentar apresentado em forma de pó, de sabor laranja com 6 tipos de fibras solúveis e insolúveis que são conhecidas por proporcionarem um funcionamento intestinal regular, além de possuir 8 tipos diferentes de vitaminas e 4 tipos de minerais que juntos ajudam a termos mais energia e disposição para começarmos o nosso dia. O MetaPWR Fiber Up se diferencia das fibras que temos no mercado, pois não contém Glúten e contém aromatizantes naturais como Óleos Essenciais de Laranja Selvagem, Toranja, Limão, Gengibre, Menta e Canela.

dōTERRA® MetaPWR™ Pastilhas: Produto formulado para respaldar programas de estilo de vida saudável. Ideal para dietas com ingestão controlada de açúcares.

dōTERRA® MetaPWR™ Aromas Naturais: ideal para preparo de bebidas personalizadas e adição nas receitas culinárias. Desenvolvido por Pesquisa e Desenvolvimento Científico da dōTERRA, o mix de aromas naturais é uma mescla de óleos essenciais CPTG® em proporção balanceada protegida por direitos autorais que consiste de Toranja, Limão-siciliano, Hortelã-pimenta, Gengibre e Casca de canela.

Todos os produtos da linha não contêm ingredientes geneticamente modificados, lactose, glúten.

Além disso, a dōTERRA® apresenta o Mālama™, um novo mix de óleos essenciais que combina aromas cítricos, florais e amadeirados que captam o encanto e a energia da vibrante cultura das ilhas do Havaí, além do sândalo-havaiano proveniente de ação de fornecimento por CōImpacto dōTERRA® – o maior trabalho de reflorestamento da história do Havaí traduzindo o ditado “Mālama i ka ‘āina”: “quando você cuida da terra, ela cuida de você”. A linha ainda conta com um Mālama™ Creme Restaurador para as Mãos, uma experiência de hidratação intensa que absorve rapidamente e pode ser aplicado após o banho, antes de dormir ou sempre que a pele precisar de um pouco de cuidado extra.

Outro lançamento emocionante é o Rose Hydrosol Mist, um spray refrescante e tonificante à base de água aromática retirada do processo de destilação da pura essência da Rosa Damascena. Pode ser aplicada quantas vezes quiser para proporcionar uma sensação de bem-estar durante o dia todo. Uma perfumação discreta, suave e gentil, que pode ser pulverizada sobre todo o corpo, assim como uma aplicação luxuosa para sua rotina de cuidados diários da pele.

Os participantes da Convenção Florescer conheceram em primeira mão as DDR Prime Pastilhas, uma nova forma conveniente e deliciosa de consumir os benefícios do Aroma Natural DDR Prime – um mix patenteado de Aromas Naturais. O DDR Prime contém Aromas Naturais de Olíbano, Laranja-selvagem, Lítsea, Tomilho, Cravo, Segurelha, Niaouli e Capim-limão. As pastilhas DDR Prime são fáceis de ingerir e ideais para dietas de ingestão controlada de açúcares.

Outro produto aguardado é o Vetiver Touch, que combina o óleo essencial Vetiver (conhecido um aroma quente, doce, amadeirado e terroso) com óleo carreador dōTERRA para criar um roll-on que pode ser usado topicamente em um regime nutritivo de cuidados da pele que condiciona e hidrata. Com o Vetiver Touch, os consumidores podem desfrutar dos benefícios do Vetiver de forma conveniente, prática e portátil.

Além dos lançamentos de produtos, a dōTERRA apresenta o novo difusor Pebble, um dispositivo elegante, moderno e anatômico que combina design sutil e sofisticado com a potência do nível ideal de emissão de vapor para aromaterapia. Ultrassônico, o Pebble oferece várias características incríveis, inclusive de tempo de funcionamento e ajustes de luz, perfeito para a decoração de sua casa e para criar uma atmosfera em qualquer ambiente e desfrutar dos benefícios de seus óleos essenciais preferidos.

A Convenção Florescer 2023 da dōTERRA é uma oportunidade única para os participantes conhecerem as últimas novidades da empresa, participar de palestras inspiradoras, além de interagir com líderes e outros 00000 doTERRA, visite o site oficial da empresa em https://www.doterra.com/BR/pt_BR

Sobre a dōTERRA:

A dōTERRA International é uma empresa de bem-estar e é a líder mundial do mercado global de aromaterapia e óleos essenciais. A dōTERRA contrata o fornecimento, testa, manufatura e distribui óleos essenciais CPTG (Certificado de Pureza Testada e Garantida®) e produtos que contêm óleos essenciais para mais de nove milhões de Consultores de Bem-Estar e clientes dōTERRA. Por meio de práticas de fornecimento responsável de vanguarda no setor, a dōTERRA mantém os mais altos níveis de qualidade, pureza e sustentabilidade em parceria com produtores locais do mundo inteiro, por meio do Fornecimento por Cōimpacto®. O Healing Hands® dōTERRA, uma organização sem fins lucrativos registrada nos Estados Unidos como “501(c)(3)”, oferece recursos e ferramentas para comunidades de fornecimento mundiais e organizações caritativas, visando a autossuficiência, a saúde, a educação, o saneamento e a luta contra o tráfico humano. Por meio dos benefícios dos óleos essenciais que trazem melhorias para a vida, a dōTERRA está ajudando a curar o mundo, uma gota, uma pessoa e uma comunidade de cada vez.

