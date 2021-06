Doria diz que vai vacinar toda a população adulta de SP até 31 de outubro

Para cada cliente que solicitar o recebimento da conta por e-mail e débito automático, a Comgás plantará uma árvore em área de conservação da Mata Atlântica

Em comemoração ao Dia da Mata Atlântica (27/05) e ao Dia do Meio Ambiente (05/06), a Comgás, em parceria com a SOS Mata Atlântica, retoma a campanha de conscientização ambiental e digital. Até o dia 30 de junho, para cada cliente que aderir à opção de recebimento da conta por e-mail e ao débito automático pelo site (www.comgas.com.br/planteumaarvore), a companhia plantará uma árvore na região de Promissão, interior de São Paulo.

O objetivo é reduzir a circulação de papel e contribuir com a restauração da Mata Atlântica, bioma mais ameaçado do Brasil, por meio do plantio de árvores. Tudo isso trazendo comodidade e praticidade ao cliente. “Retomamos uma ação que neste período do ano homenageia duas importantes datas: o Dia da Mata Atlântica e o Dia Mundial do Meio Ambiente. A campanha evidencia como uma atitude simples e digital se torna uma oportunidade para contribuir na preservação das nossas florestas”, explica Maria Fernanda De Paoli, Head Executiva de Mercado da Comgás.

No site Comgás Virtual, a adesão funciona de forma simples e completamente online: para fazer o login é preciso apenas do CPF e do código de usuário. Para receber a conta por e-mail, é só selecionar a opção “Contas” no menu, preencher os dados e confirmar a solicitação. Para optar pelo débito automático o caminho é selecionar a opção “Pagamentos” no menu, preencher os dados e confirmar.

Sobre a Comgás

A Comgás possui mais de 19 mil quilômetros de rede de distribuição de gás natural encanado em 92 municípios, abastecendo os segmentos industrial, comercial, residencial e automotivo, além de viabilizar projetos de cogeração e disponibilizar gás para usinas de termogeração.

Com fornecimento ininterrupto e atendimento 24h, a companhia atende mais de 2,1 milhões de clientes em sua área de concessão no Estado de São Paulo: a Região Metropolitana de São Paulo, a Região Administrativa de Campinas, a Baixada Santista e o Vale do Paraíba.