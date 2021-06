João Alécio chega em segundo na 3ª etapa da Copa F-Racers e mantém liderança da F4 Jr. em Paulínia

Do descanso à adrenalina, o Circuito das Águas também é referência turística quando se fala em hospedagens dos mais diversos níveis

As cidades que compõem o Circuito das Águas Paulista estão unidas em estratégias que visam à retomada das atividades do setor assim que a pandemia começar a enfraquecer. O setor turístico é um dos setores que mais sofreram impactos diante da inusitada situação que já se arrasta há mais de um ano. Porém, o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Pólo Turístico do Circuito das Águas (CICAP), formado pelas cidades de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro, vem se preparando para ações de retomada assim que a pandemia começar a perder força.

Essa confiança é proveniente justamente da estrutura e condições que a região oferece para receber o turista com segurança e cautela em todos os segmentos.

Um desses segmentos é justamente a estrutura hoteleira disponível nas nove cidades. E há opções para todos os gostos e bolsos, que vão desde as mais singelas e românticas pousadas até os mais robustos resorts.

Isso porque há muitos anos, foi identificado o potencial para atender os mais diversos tipos de perfis e faixas etárias dos visitantes que vêm para cá, que estão em busca de descanso, compras e até mesmo a prática de esportes de aventura.

O resultado disso é a gama de opções que a região oferece no quesito hospedagem, com dezenas de milhares de leitos disponíveis. O turista que chega na região tem a opção de escolha entre a simplicidade de chalés no meio da montanha apenas com café da manhã, passando por hotéis centrais da cidade, resorts e hotéis-fazenda, com opções de pensão completa em que são servidos café da manhã, almoço e jantar.

Vale lembrar que, mesmo com as fases mais restritivas do Plano São Paulo, o Circuito das Águas Paulista e seus empreendimentos vem operando dentro das normas sanitárias estabelecidas pelos critérios dos principais órgãos de saúde, com capacidade reduzida e preparação rígida nos padrões de higiene e distanciamento social, inclusive o setor hoteleiro.

O Consórcio – O Consórcio Intermunicipal para o desenvolvimento do Pólo Turístico do Circuito das Águas Paulista é uma consociação formada pelas cidades de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro, que tem como objetivo o desenvolvimento em conjunto do pólo turístico regional no qual as cidades que o compõem estão inseridas. Atualmente, o Consórcio tem como sede a cidade de Monte Alegre do Sul, com seu Prefeito de Monte Alegre do Sul Edson Rodrigo de Oliveira Cunha como presidente.

E-mail: [email protected]