Boas disputas marcam a 3ª etapa da Copa F-Racers 2021 em Paulínia

A prova aconteceu no Kartódromo Internacional San Marino

A 3ª etapa da Copa F-Racers de Kart – um dos maiores campeonatos amadores do interior de São Paulo – reuniu, mais uma vez, cerca de 70 pilotos que travaram belas disputas na pista do Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia, no dia 29 de maio.

Na categoria Cadete, Eli Peres Steinbruch foi o campeão, seguido de Fernando Marcondes em segundo e Vinícius Gabriel em terceiro. Thomaz Belizário ficou em primeiro na F4Jr, João Alécio em segundo, continuando como o líder da categoria na classificação, e Gilherme Giacomini na terceira posição.

Frederico Bueno foi o campeão da F4 Graduados e segue líder na classificação geral, Herlan Conti foi o vencedor da etapa na categoria F4 Sprinter, Maurício Guzzo também venceu na F4 Sênior, mantendo também a liderança, e Marcelo Dias foi o vencedor da F4 Super Sênior.

Na categoria 125cc, Kaio Dias venceu na Sprinter e permanece como líder, Rogério Nassralla foi P1 na Super Sênior Master e Thomas Faé foi o campeão na Sênior.

Arthur Guimarães, da F4Racers Motorsports, organizadora do evento, faz questão de enfatizar o alto nível técnico dos participantes. “O campeonato conta com muitos pilotos amadores que já participam de competições oficiais, e com pilotos profissionais, que frequentemente estão nos principais campeonatos nacionais e trazem títulos para a região. O nível é muito alto, o que nos deixa felizes”, comemora Guimarães.

Competição conta com padrão similar aos principais campeonatos nacionais

Na Copa F-Racers há comissários técnicos especializados que realizam vistorias nos karts e no combustível, o que garante um padrão similar aos campeonatos oficiais, porém com baixo custo. Os valores para participação variam entre R$267 a R$560, conforme a categoria, e incluem a locação do motor e o combustível.

A cada etapa, os pilotos ainda contam com transmissão ao vivo pela internet, divulgação à imprensa, cobertura com dois fotógrafos profissionais e premiação aos cinco primeiros colocados, com troféus personalizados. Ao final do campeonato, também haverá sorteio de brindes aos participantes, incluindo um motor F400 e um outro de 5,5cv.

A Copa F-Racers de Kart conta com o apoio da Track&Field, HB Óculos, F4Racers Motorsports, DMD Solutions, Jundiá Sorvetes, Massas Chef e Figueiredo e Ferreira Advogados.

Copa F-Racers 2021 – Classificação após Etapa 3

Cadete

Eli Peres Steinbruch (77)

Vinícius Gabriel (62)

Lorenzo de Castro (58)

Tandara Cristine de Castro (48)

Lucca Zanata Siqueira (48)

F4Jr

João Alecio (74)

Allan Bussamara (54)

João Pedro R. Albaricci (52)

Pedro Valentim (45)

F4 Graduados

Frederico Bueno (70)

Gustavo Fiore (59)

Ryan Nishioka (57)

Murilo Fiore (56)

F4 Sprinter

Renato Gagliano (69)

Herlan Conti (67)

Bruno Cagliari (62)

F4 Sênior

Maurício Guzzo (78)

Denis Barbosa (62)

Marcelo Avellar (58)

F4 Super Sênior

Marcelo Dias (53)

125 Sprinter

Kaio Dias (73)

Cauã Mendes (71)

Felipe Santo André (40)

125 Sênior

Rafael Pastorello (61)

Carlos Murari (60)

Dado Salau (57)

Thomas Faé (51)

125 Super Sênior Master

Antonio Jorge Neto (68)

Marcelo Incotela (67)

Rogerio Nasralla (49)