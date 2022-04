Dia das Mães tem expectativa de consumo maior e retorno às lojas físicas

A Rede Dalben criou campanha exclusiva para marcar a segunda data comercial do ano em suas lojas

O Dia das Mães vai ser comemorado no dia 8 de maio com 72% de intenção de compra nas lojas físicas, como aponta o levantamento da MindMiners. A Rede Dalben já se preparou para a segunda data comercial mais importante do ano com uma campanha em parceria com a Stella Artois.

Com a retomada gradativa da normalidade, a expectativa é de que as campanhas de Dia das Mães para esse ano se intensifiquem, devido à retomada dos encontros sociais e familiares, aproveitando a data para presentear.

Segundo análise realizada pela MindMiners com 600 pessoas, o desejo de comemorar o Dia das Mães aparece revigorado em todos os levantamentos. Entre 62% e 80% do público entrevistado afirmam que pretendem festejar a data, comprar presentes e passar o dia com as mães.

Além disso, voltando à normalidade com a flexibilização do isolamento, o retorno às lojas físicas cresceu. De acordo com a mesma pesquisa, no ano passado, as intenções de compra nas lojas físicas eram de 56%, enquanto no online chegava a 60%. Agora, 72% dizem preferir comprar presencialmente contra 39% que usaram a lojas online.

Campanha Dia das Mães

Pensando na valorização da experiência de seus clientes, a Rede Dalben Supermercados apresenta sua campanha de Dia das Mães em parceria com a Stella Artois. Os clientes estilo que comprarem 36 unidades de Stella Artois (lata 350ml), ganham um “Gift Pack” com 1 unidade de Stella Artois (275ml) e um cálice exclusivo com direito a personalização.

A campanha irá trazer uma experiência exclusiva de personalização dos cálices com frases customizadas escritas por calígrafos nas lojas físicas da Rede Dalben. Vale lembrar que na “Era da Experiência”, a personalização é uma estratégia vencedora que pode ajudar as marcas a promover um forte relacionamento com os clientes, criando micro momentos imersivos durante toda a jornada de compra.

Esta inciativa é inédita e exclusiva em todo território nacional e contempla diversas contrapartidas de Trademarketing, por meio de um pacote de visibilidade nas mídias, lojas físicas e on-line para a indústria.

A promoção é válida de 22/04 a 02/06 ou enquanto durarem os estoques, apenas nas lojas físicas da Rede Dalben. A personalização do cálice será realizada em 1 dia por loja, no período de 6 horas/loja com datas a serem divulgadas.

Sobre Supermercados Dalben:

A trajetória de sucesso da empresa de comércio varejista Supermercados Dalben teve início em meados de 1974, na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Hoje a rede conta com três lojas físicas e com duas expansões previstas na região, além de duas plantas de e-commerce. São mais de 1.300 colaboradores e 25.000 SKUs ativos.

Todas as nossas lojas são sempre equipadas e modernizadas para oferecer aos seus consumidores cada vez mais conforto e praticidade. Isto garante uma experiência de compra agradável para todos os nossos clientes, com um atendimento diferenciado e serviços inovadores.