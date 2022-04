Pós em Gestão da Clínica da UFSCar abre seleção para o curso de mestrado profissional

O investimento permitiu a execução de obras de melhoria, como interligação de redes, modernização no sistema de energia e novas fontes de alimentação

Em 2021, a CPFL Santa Cruz investiu R$52 milhões em obras de melhoria, expansão e manutenção de redes de energia e atendimento ao cliente em Ourinhos e outras 26 cidades da região. As ações executadas fazem parte do Plano de Investimentos da CPFL e enfatizam o compromisso da companhia com a garantia de um fornecimento de energia mais robusto e contínuo aos consumidores.

O investimento total nos 46 municípios atendidos pela CPFL Santa Cruz foi de R$166,3 milhões. Até 2026, os aportes devem chegar a R$7,2 bilhões em ações de melhoria, modernização e expansão da rede elétrica, ampliando ainda mais o montante.

“Os investimentos visam atender ao crescimento das cidades que fazem parte da CPFL Santa Cruz, além de melhorar o serviço para os clientes que já atendemos. Seguimos trabalhando para proporcionar mais qualidade, segurança e modernidade”, comenta Carlos Zamboni Neto, presidente da CPFL Santa Cruz.

Apenas na cidade de Ourinhos, a companhia investiu R$9,9 milhões durante o ano passado, sendo R$6,9 milhões em atendimento ao cliente e crescimento do mercado, R$2,1 milhões em manutenção e melhoria do sistema elétrico e outros R$918 mil foram destinados a projetos especiais de modernização da rede.

Confira os 15 municípios com principais investimentos na região de Ourinhos em 2021:

Investimentos

Entre as obras realizadas em 2021 está o recondutoramento de 29 km de rede elétrica, em Ourinhos, com investimento de R$5,5 milhões. As obras beneficiam, diretamente, 55,8 mil clientes. A tecnologia utilizada foi a da rede compacta, que possui espaçadores entre os cabos, evitando, assim, o toque entre eles. Isso diminui consideravelmente as chances de interrupções de energia.

Na área rural, um dos investimentos contemplou a instalação de um novo banco regulador de tensão, com aporte de R $175 mil. O equipamento foi instalado na região do campus das Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO).

A cidade de Cerqueira César recebeu investimento de R$2 milhões em 12 km de recondutoramento, a fim de proporcionar maiores níveis de confiabilidade, sustentabilidade, resiliência e estabilidade ao sistema de forma mais eficiente.

Em Canitar, a CPFL Santa Cruz também investiu na construção e reforma de 4 km de rede, em total de R$620 mil, beneficiando 1,7 mil clientes de maneira direta. A partir da finalização da obra, o município passou a ter duas fontes de alimentação. A cidade também recebeu recondutoramento de 12 km de rede elétrica, com investimento de R$ 2 milhões.

Obra de interligação de rede de Distribuição que proporcionará duas fontes de atendimento para 100% dos consumidores do município (Foto: Divulgação/CPFL Santa Cruz)

Os moradores de São Pedro do Turvo e Ubirajara que residem na área rural foram beneficiados com interligação de redes, permitindo maior flexibilidade na operação do sistema elétrico na região. O investimento foi de R$266 mil. Na região foi instalado um novo banco de circuito.

“Continuaremos investindo nas cidades da nossa região, Para isso, cada situação é analisada por profissionais competentes e seguimos em diálogo com o poder público”, reforça Zamboni.

Sobre a CPFL Energia. A CPFL Energia, há 109 anos no setor elétrico, atua nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. Desde 2017, o Grupo faz parte da State Grid, estatal chinesa que é a segunda maior organização empresarial do mundo e a maior empresa de energia elétrica, atendendo 88% do território chinês e com operações na Itália, Austrália, Portugal, Filipinas e Hong Kong.

Focada em uma forma mais sustentável de produzir energia, tem na CPFL Renováveis uma das maiores empresas de geração da América Latina a partir de fontes alternativas, com um portfólio baseado em fontes limpas como grandes hidrelétricas, usinas eólicas, térmicas a biomassa, Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e usina solar. Em geração, é a terceira maior agente privada do País, com capacidade instalada de 4.303 MW.

Com 14% de participação, a CPFL Energia é uma das maiores empresas no mercado de distribuição, totalizando mais de 10 milhões de clientes em 687 cidades, entre os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. Na comercialização, é uma das líderes no mercado livre, com participação de mercado de 4%. É líder na comercialização de energia incentivada para clientes livres entre as comercializadoras.

A CPFL Energia possui ações listadas no Novo Mercado da B3. O Grupo também ocupa posição de destaque em arte e cultura, entre os maiores investidores brasileiros, por meio do Instituto CPFL.