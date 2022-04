Depois do sucesso em São Paulo é a vez de Campinas correr com o Sonic

A segunda etapa da Corrida Sonic 2 ocorre neste domingo, dia 1º, no Parque Ecológico, no interior paulista. Inscrições estão abertas no site oficial do evento até o sábado, 30

Após uma manhã de muita festa na cidade de São Paulo, o universo Sonic segue este fim de semana para Campinas, no interior paulista. O mês de maio começa no domingo, dia 1º, com a segunda etapa da Corrida Sonic 2, no Parque Ecológico. O famoso porco-espinho azul estará recebendo crianças e adultos para momentos de muito lazer e diversão ao ar livre, para toda a família, correndo ou caminhando. As inscrições estão abertas até o sábado, 30, no site www.corridasonic.com.br.

Os fãs do Sonic podem escolher entre corrida de 5 km e caminhada de 2 km. São três modalidades: Corrida individual Fast Run, em percurso de cinco quilômetros, cronometrado; Corrida individual Run For Fun, também em percurso de cinco quilômetros, não competitivo; e Caminhada Walk & Kids, em grupo, em percurso de dois quilômetros – meramente participativo.

A programação começa às 8h com a 5K Fast Run. Em seguida, às 9h, tem início a 5K Run For Fun. E às 9h30, largada da 2K Caminhada & Bateria Kids, para crianças e adultos. Ao se inscrever, o participante faz a escolha. Na Fast Run haverá premiação com troféu para os cinco primeiros colocados no masculino e no feminino. E todos os inscritos que concluírem o percurso receberão medalha.

“A primeira etapa foi de muita festa e diversão no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, e agora fica a expectativa de mais um domingo de entretenimento para crianças e adultos mergulhados no universo Sonic, no Parque Ecológico”, afirma Fábio Avelar, CEO da Leg Sports, organizadora do evento, que tem apoio da Seven Boys.

Na capital paulista, o evento reuniu 2.000 participantes, com crianças das mais diferentes idades, acompanhadas de pais, mães, tias e tios, famílias correndo ou caminhando juntas, assim como amigos aproveitando o espaço ao ar livre. No total, serão quatro etapas pelo País, levando diversão ao longo do mês de maio também para Curitiba (PR) e Rio de Janeiro (RJ).

Além da corrida ou caminhada em si, no espaço montando no parque para o evento, crianças e adultos têm a oportunidade de interagir com o Sonic, tirando fotos com o personagem e, também, nos painéis e no pódio colocados no local.

Inscrições no site – Os valores de inscrição – terceiro lote – do Kit Premium são de R$ 134,90 (individual), R$ 189,80 (dupla) e R$269,70 (trio). Os inscritos recebem número de peito, medalha de participação (pós-prova) e a camisa oficial do evento. Há também opção do Kit Participação – sem a camisa oficial do evento. E fãs podem adquirir outros itens como boné e camisa temática do Robotnik. Todos os detalhes estão no site.

Etapas

24/04 – São Paulo (SP) – Parque Villa-Lobos

01/05 – Campinas (SP) – Parque Ecológico

08/05 – Curitiba (PR) – a definir

22/05 – Rio de Janeiro (RJ) – Copacabana

Mais informações:

Site: www.corridasonic.com.br