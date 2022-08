Varzeanos Futebol Clube – A equipe do Varzeanos Futebol Clube está representando Engenheiro Coelho na 7ª edição do Campeonato Regional de Futebol Amador “Entre Amigos”.

O time tem o apoio da Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

O primeiro jogo da equipe aconteceu no domingo (21), na abertura do campeonato, contra o campeão da edição passada, o Esporte Clube Santa Sofia, de Pedreira. O jogo aconteceu no Estádio Municipal Wanderley José Vicentini, na cidade de Pedreira e terminou com o empate sem gol.

O diretor de esportes, Edivon Filho Soares dos Santos, acompanhou a equipe durante o jogo. “Estamos muito felizes em apoiar um time da nossa cidade em uma competição regional. O prefeito, Dr. Zeedivaldo, vem nos auxiliando e permitindo que o esporte cresça na nossa cidade como nunca”, afirmou Santos.

Ao todo, a competição reúne 13 equipes da região, com mais de 330 atletas. O próximo jogo dos Varzeanos acontece no dia 11 de setembro, contra a equipe do Vista Alegre, de Artur Nogueira.

O local da partida ainda não foi divulgado. O campeão da competição leva um prêmio em dinheiro no valor de R$ 8 mil e o vice-campeão, R$ 4 mil.

