Deputado Federal eleito Delegado Palumbo esteve visitando Pedreira

O Deputado Federal eleito Delegado Palumbo (MDB) esteve visitando Pedreira e foi recepcionado no Paço Municipal pelo Prefeito Fábio Polidoro, Secretário de Segurança Dr. Licurgo Nunes Costa, Secretário de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Urbano Carlos Henrique Araújo e Guardas Municipais.

Durante o encontro o Delegado Palumbo falou sobre o atual cenário político e como irá atuar no Congresso Nacional a partir de 2023. Destacou ainda sobre a necessidade de investimento na segurança pública no Estado de São Paulo. “Antes de assumir como Deputado Federal, Delegado Palumbo já está visitando Pedreira e assumindo o compromisso de trabalhar para viabilizar recursos para o nosso Município”, destaca o Prefeito Fábio Polidoro.

Delegado Palumbo durante o encontro recebeu a ligação de seu grande amigo, o apresentador Datena, da Band TV, e o colocou para conversar com o Prefeito Fábio. “Estou com muita alegria visitando Pedreira, onde possuo amigos que compõem a Guarda Municipal, além do Prefeito Fábio Polidoro e o Secretário Dr. Licurgo, me colocando a disposição da atual Administração Municipal para trabalharmos em Brasília”, concluiu o Deputado Federal.

O prefeito presenteou o Delegado Palumbo com uma caneca do Palmeiras, produzida pela Cerâmica São Joaquim, do Embaixador de Pedreira, Toninho Ganzarolli, e uma Caneca do Corinthians para o apresentador Datena. Posteriormente, acompanhado do Secretário de Segurança Dr. Licurgo Nunes Costa e do Secretário de Ciência e Tecnologia Carlos Henrique Araújo, o Deputado Federal Delegado Palumbo esteve visitando a Central de Monitoramento instalada na sede da Guarda Municipal, localizada na Rua Ana Francisca de Oliveira.

