Encontro Municipal de Enfermagem de Amparo enfatiza dia do enfermeiro e valorização do profissional no SUS

A inauguração da Escola do Parlamento da Câmara de Amparo no dia 15 de maio e as palestras que compõem a programação estão inseridas na Semana Nacional da Educação Legislativa, promovida pela Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (Abel).

Em Amparo, o evento terá início às 19h, no Plenário da Câmara e contará com a apresentação de duas palestras, com os temas: “A importância de uma Escola do Parlamento e seus projetos” – por Taís Ferreira e “Os desafios da comunicação política na eleição municipal” – por Gilmar Arruda. Taís é a diretora da Escola do Parlamento de Poços de Caldas e, Gilmar, especialista em Planejamento Estratégico Eleitoral e Comunicação Política.

Inscrições para as palestras em Amparo podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/3Ul1iqG.

Já a Semana Nacional acontece em diferentes cidades do Brasil, de 13 a 17 de maio, com eventos promovendo a educação para a cidadania, debates e ações para fortalecer a democracia entre crianças, jovens e adultos. Acesse a programação no site da Abel: portalabel.org.br.

A escola do parlamento da Câmara de Amparo

Instituída em 9 de outubro de 2023 pela Resolução 484/2023, a Escola do Parlamento da Câmara de Amparo tem o propósito de valorizar e aperfeiçoar os trabalhos desenvolvidos pelo Legislativo amparense, oferecendo capacitação e aproximando o cidadão das atividades parlamentares e administrativas do setor público, em especial, a classe estudantil.

Ela é estruturada com um projeto político-pedagógico e vai oferecer aos parlamentares, servidores públicos e sociedade civil em geral cursos e treinamentos; desenvolver ações sobre a história e memória política do município de Amparo; praticar trabalhos de educação para a cidadania; planejar e organizar eventos sobre temas de repercussão na sociedade que contribuam para a educação política e aprimoramento da prática legislativa e tantas outras atividades que poderão ser acompanhadas por toda a comunidade. “Queremos fortalecer nosso trabalho junto com as escolas locais, oferecendo a parceria e contribuindo para a formação cidadã de nossos munícipes”, observou a vereadora Sílvia Forato (PT), que também integra a Coordenação da Escola do Parlamento.

