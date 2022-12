Lar dos Velhos “Flamínio Maurício” promove ação solidária

A Prefeitura de Pedreira instalou nas dependências da Praça Ângelo Ferrari um “playground acessível” para levar diversão a todos sem distinção, por meio do Programa Cidade Acessível, do Governo do Estado de São Paulo.

“Os brinquedos proporcionam alegria, integração e desafios para todos, pois é composto por recursos lúdicos que propiciam às pessoas com e sem deficiência a possibilidade de compartilharem experiências”, destaca o prefeito.

A Secretaria de Obras e Vias Públicas já preparou os mecanismos de acessibilidade para que crianças com deficiência possam ter acesso à estrutura que está instalada na Praça Ângelo Ferrari.

O Cidade Acessível tem como objetivo oferecer aos municípios equipamentos e obras de acessibilidade destinadas à melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. “A implantação do parquinho revitaliza o espaço público e agora essa diversão também estará acessível com a implantação que possibilita que as crianças com dificuldades motoras possam brincar”, conclui o Prefeito Fábio.

