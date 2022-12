Procon Jaguariúna convoca Netell e Desktop diante das inúmeras reclamações

O Procon já recebeu cerca de 50 reclamações em 30 dias

Inúmeras reclamações estão chegando todos os dias no Procon de Jaguariúna sobre o serviço prestado pelas provedoras de internet Netell e Desktop. As reclamações que vão desde cobranças indevidas e cortes de serviços de internet sem prévia comunicação aos consumidores, além, do desrespeito que estão sendo relatados pelas pessoas gestantes e idosas.

Diante dessa situação, o Procon vai convocar as fornecedoras o mais rápido possível para discutir os problemas relatados pelos consumidores. “Essa convocação é formal, por meio dos autos da própria Fundação Procon, para que venham conversar conosco e apresentem uma solução de uma vez por todas”, diz o diretor Edison Cardoso de Sá. “O Procon vai tomar providências”, afirma.

