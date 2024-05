Prefeitura de Jaguariúna amplia serviços realizados no castramóvel

1º Workshop “Seja Marcante” te ensina a apresentar ideias de maneira clara, coerente e ter uma presença confiante e memorável

Certamente você já ouviu que a sua fala e comportamento são importantes para as relações profissionais e interpessoais, mas você sabia que elas desempenham um papel crucial na sua comunicação? Elas representam 55% do entendimento de uma mensagem. Por isso, é importante que a sua comunicação esteja alinhada para ter um impacto avassalador em quem recebe.

A comunicação verbal e visual são fundamentais para o sucesso em qualquer área profissional, mas no mundo dos negócios faz muita diferença elas estarem alinhadas. Imagine um profissional que tem ideias brilhantes, mas que não consegue se comunicar de forma clara e convincente. Ou então um profissional comunicativo, que consegue falar suas ideias com entusiasmo, mas que apresenta uma desconexão em sua atitude, e sua linguagem corporal afasta as pessoas. Em ambos os casos, a mensagem não chega de forma eficaz, fazendo com que oportunidades maravilhosas sejam perdidas.

Para alcançar esse nível de comunicação assertiva, as especialistas Bia Kobal e Tati Moreira promovem o 1º Workshop “Seja Marcante”. Elas explicam que a comunicação marcante é como uma ponte que liga uma pessoa a outra, estabelecendo uma conexão verdadeira e profunda entre as partes.

Bia é especialista em comunicação verbal e Tati em estratégia de imagem. Juntas almejam ajudar profissionais de todas as áreas, lideranças e empresários de diversos segmentos para que aprendam a forma mais marcante de se comunicar, tanto na fala como no visual.

“Estudos comprovam que quem tem a fala alinhada a sua imagem pessoal é mais bem sucedido, porque tem mais clareza e confiança na comunicação”, revela Tati.

E quem nunca ouviu a expressão “A primeira impressão é a que fica”? Isso porque, como humanos, associamos o cuidado com a imagem pessoal à disciplina, organização e respeito. Embora não seja um indicador absoluto do caráter de alguém, a primeira impressão influencia fortemente a forma como vemos e interagimos com os outros.

Os seres humanos são seres visuais e mesmo de forma inconsciente tomam para si as impressões do primeiro contato visual. “Quando você tem sua imagem alinhada com a sua fala você tem a cereja do bolo”, afirmam as especialistas.

Portanto, quando a comunicação verbal e visual estão em sintonia, você passa uma mensagem clara, coerente e memorável. O que você fala se torna mais convincente, seus argumentos mais persuasivos e sua presença mais marcante.

Jaguariúna, apesar de estar localizada geograficamente no interior de São Paulo, é uma cidade conectada, foi eleita, pela quinta vez consecutiva, a cidade brasileira mais inteligente e conectada dentre os municípios de 50 mil a 100 mil habitantes, pelo ranking Connected Smart Cities 2023, promovido pela consultoria Urban Systems.

Além do primeiro lugar em sua categoria, Jaguariúna também conquistou um feito inédito: o primeiro lugar no eixo Educação. É a primeira vez na história da premiação que um município com menos de 100 mil habitantes consegue a primeira colocação nessa área. “Eu que cresci aqui tenho muito orgulho do que a cidade está se tornando”, revela Tati.

“Jaguariúna está em constante aprimoramento e desenvolvimento. Estamos conectados a tudo que está acontecendo no mundo. Com o aumento de empresas e criação de novos negócios, também cresceu o número de empresários e líderes. Ter a oportunidade de trazer eventos que contribuam ainda mais para o desenvolvimento desses profissionais é fantástico, uma daquelas oportunidades únicas que devem ser valorizadas pelos profissionais da nossa região”, acrescentam Bia e Tati.

No workshop “Seja Marcante” você vai aprender a se comunicar com assertividade e persuasão. Em consequência, se tornará uma pessoa mais confiável e inspiradora aos olhos da sociedade.

Se você busca comunicar com mais clareza, intencionalidade e relevância, prepare-se para desvendar os segredos da comunicação marcante e aprenda encantar pessoas com sua mensagem e imagem. O workshop ocorre na próxima quarta-feira, 22, das 19h às 21h. Serão duas horas com conteúdo valioso que vai ajudar profissionais de todas as áreas a transformarem a suas vidas e carreiras.

Concurso cultural

Você que tem o interesse em alavancar sua carreira e imagem pessoal tem a oportunidade de concorrer a uma entrada gratuita no 1º Workshop “Seja Marcante”. Acesse este link, se cadastre e responda: POR QUE VOCÊ QUER TER UMA COMUNICAÇÃO MARCANTE?

https://bit.ly/concursoculturalsejamarcante

Serviço

Data: 22/05 das 19h às 21h

Local: OK Coworking

Informações e inscrições pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/sejamarcante

