4ª Rodada de Negócios do Circuito das Águas Paulista será em Socorro

A Agência Líder de Desenvolvimento Regional do Circuito das Águas Paulista (ADECAP) em parceria com a ACE SOCORRO realiza no dia 28 de maio, terça-feira, a partir das 08h30, no Grínberg’s Village Hotel, a 4ª Rodada de Negócios abrangendo empreendedores de toda a região. O Evento profissional conta com o apoio institucional do COMTUR, da ASTUR e da cidade de Socorro

O Circuito das Águas Paulista é composto por nove cidades, que juntas somam cerca de 310 mil moradores e formam um eixo econômico potente no interior paulista. Além de agrupar diversos atrativos turísticos, qualidade de vida, natureza invejável junto à Serra da Mantiqueira, mão de obra qualificada, as cidades são conhecidas por boa infraestrutura e desenvolvimento ordenado. Tantas características positivas tornam a região um oásis para viver, trabalhar, visitar e investir. Pilares que norteiam a Agência de Desenvolvimento Circuito das Águas Paulista (ADECAP) com o objetivo de potencializar a região nestes quatros eixos, trazendo propostas de desenvolvimento responsável e orientado para as demandas do futuro.

Parceria inédita promove workshop que ensina melhorar sua comunicação ainda esse ano

As de cidades de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro, formadoras do Circuito das Águas Paulista, têm considerável pujança econômica reunindo cerca de 50 mil empresas, de diferentes tamanhos e oferta de produtos e serviços. Cada cidade, com sua vocação e seus empreendedores, podem crescer mais, criar corredores de abastecimento interno, valorização de produtos locais, com mais sustentabilidade e cooperação. Afinal, foi-se o tempo de “tudo que é de fora é melhor”.

As Rodadas de Negócios do Circuito das Águas Paulista têm o poder de potencializar e estimular Negócios locais e regionais. Tudo começa com o conhecimento e apresentação de empreendedores, produtos e serviços a disposição para que possam ser vendidos, comprados e indicados dentro das rodas e grupos de interesse profissional. A 1ª Rodada ocorreu na Fazenda Benedetti, em Amparo, com a participação de 50 empresários e líderes regionais. A 2ª Rodada de Negócios se deu em Águas de Lindóia, no Thermas Hot World e reuniu cerca de 70 empresários da região. Já a 3ª Rodada, também ocorrida em 2023, ocorreu na Cidade de Holambra, no Bloemen Park, com pouco mais de 80 empresários do Circuito das Águas Paulista e outras cidades vizinhas.

De acordo com a presidente da ADECAP, professora Laura Santi, “as Rodadas de Negócios têm se mostrado uma forte ferramenta para unir empresários , membros do setor público e de entidades do 3º setor, com a produção de relacionamentos comerciais, trocas de informações, recomendações e amizades, que só fortalecem a nossa região.”

O Diretor de Comunicação e Eventos da ADECAP, Rafael Perez, pequeno empresário da área de Marketing Digital com forte atuação regional, esclarece “que os empresários e profissionais de posição gerencial e acima precisam construir relacionamentos, se comunicar com outras pessoas de mercado, diretamente no mesmo segmento de ação ou não, pois a troca de informações, vivencias e produção de Negócios se dá nas Rodadas e também muito depois delas, com a continuidade de contato e visitas agendadas”. E completa Rafael, “precisamos abrir nossas agendas para participar de eventos de negócios e cultivar relacionamentos”.

A 4ª Rodada de Negócios que se realizará em Socorro no dia 28 de maio, terça-feira, já está aceitando inscrições por meio do Link https://vzit.com.br/adecap-agencia-de-desenvolvimento-circuito-das-aguas-paulista/4a-rodada-de-negocios-adecap-agencia-de-desenvolvimento-circuito-das-aguas-paulista-28-05-2024-10108.

Para Maria Isabel Lopes, presidente da ACE SOCORRO, “a realização da 4ª Rodada de Negócios do Circuito das Águas Paulista aqui em Socorro traz para os empresários locais a oportunidade de conhecer e realizar negócios regionalmente”. E esclarece também que “esta é uma ótima oportunidade de reunir diversos segmentos empresariais em um mesmo local e momento, conhecer e se fazer conhecido por outros empresários qualificados.”

O valor das inscrições começa em 50 reais e inclui café de boas vindas, apresentações de forte impacto informativo, a oportunidade de apresentações individuais e pelo menos 3 rodadas de negócios com metodologia especifica. Desejando, também será possível participar de um almoço de relacionamento no restaurante do Grínberg’s Village Hotel em sistema de buffet completo com bebidas à parte .

