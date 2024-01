Dengue em Campinas: aumento de casos acende alerta para prevenção

Apresentação será no evento Café Com Síndico no dia 25 de janeiro

Em franca expansão, o mercado de condomínios não para de apresentar novidades e invenções que prometem facilitar a vida dos moradores e otimizar a gestão do convívio dentro do espaço coletivo. A chegada com força da inteligência artificial já começa a forjar uma revolução também neste setor, prova disso é que um dos principais eventos responsáveis por lançar as grandes tendências da área, o “Café com Síndico”, que volta a ser realizado em Campinas no próximo dia 25 de janeiro, anuncia para esta edição a apresentação de uma das maiores inovações dos últimos anos neste segmento: a primeira “Porteira Robô” do mundo.

Batizada de “Hellô”, a assistente virtual foi desenvolvida pela startup campineira Homebook, empresa graduada pela Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp e fundada pelo ex-aluno de Ciências Sociais da Universidade e pesquisador, Alcino Vilela. A solução pioneira é comercializada pelo Grupo Águia Segurança, empresa provedora de soluções de sistemas eletrônicos de segurança, monitoramento de alarmes e videomonitoramento.

Mas, afinal, o que é e o que faz essa Porteira Robô?

Para tentar entender como a invenção funciona, é preciso deixar claro que ela está longe de atuar somente na segurança convencional. Equipada com inteligência artificial de ponta, com seus algoritmos capazes de elevar a eficácia de funcionamento a patamares nunca antes vistos, a tecnologia promete ser um divisor de águas no mercado e na rotina dos condomínios.

Ninguém melhor para detalhar suas diversas funcionalidades do que o próprio criador e “pai” da Hellô: “Em menos de 2 minutos a porteira robô atende o visitante, registra o seu nome, CPF e foto, chama o condômino por vídeochamada ou grava recado se estiver ausente, abre o portão por biometria facial, avisa se a porta ficar aberta, notifica o disparo dos alarmes de invasão, de cerca elétrica, de incêndio ou de elevador travado. Também faz a reserva de espaços coletivos, registra ocorrências, avisa o recebimento de encomendas, envia comunicados, monitora as câmeras de segurança 24 horas e, se for necessário, notifica situações de pânico durante o reconhecimento facial ao ingressar no condomínio, sendo a única no mundo com essa funcionalidade”, enumera Vilela.

Este último é um ponto que merece ser destacado. A empresa desenvolveu uma tecnologia exclusiva com o objetivo de identificar e notificar situações de pânico a partir do reconhecimento facial das expressões do morador que esteja sofrendo algum tipo de situação de estresse como um sequestro relâmpago, por exemplo. Em casos como esse, em que o perigo é detectado através do aprimoramento da tecnologia desenvolvida pela empresa, os responsáveis pelo condomínio são imediatamente comunicados pelo sistema para que possam agir.

Além disso, a economia significativa gerada com a robotização do sistema e a plena integração com a IoT (Internet das Coisas) farão com que várias tarefas que antes dependiam dos porteiros ou até mesmo do síndico sejam automatizadas, como: portões, alarmes, sensores, iluminação, motores, exaustores, bombas d’água, sensor de nível de caixa d’água, ar condicionado, iluminação, etc.

“Estamos diante de uma porta para o futuro. Nossa porteira robô não só oferece segurança avançada, mas também traz a perspectiva real de uma redução significativa nas taxas condominiais. Estamos moldando um amanhã mais seguro e acessível a todos”, assinala Paulo Ferracini, gerente comercial da empresa Águia, detentora dos direitos de comercialização da tecnologia.

Quem quiser conhecer melhor a Hellô e toda a revolução que a primeira porteira robô do mundo promete fazer em breve é só comparecer ao Café com Síndico para o lançamento oficial no dia 25 de janeiro, no Hotel Premium Campinas, a partir das 14 horas. Lembrando que é necessário se inscrever até o dia 24 de janeiro para ter acesso ao evento.

Café com síndico Campinas

Além da apresentação da pioneira porteira robô, a primeira edição do ano do evento traz ao debate o tema “Condomínio Inteligente, Sustentável e Seguro”, com a participação do especialista Paulo Ferracini, gerente comercial da empresa Águia Sistemas de Segurança Eletrônica e Monitoramento, que há 25 anos atua na oferta de serviços e soluções em segurança para condomínios e empresas. Sua palestra dará ênfase à necessidade de integração dos sistemas de segurança dentro de cada empreendimento.

A programação do Café com Síndico do dia 25 de janeiro terá a palestra como o tema “CyberCondomínio 5.0 | tecnologias, tendências e desafios para os Condomínios Inteligentes do Futuro”, apresentada pelo pesquisador.

O evento também terá uma roda de conversa com a participação do Coronel José Elias de Godoy e abordagem sobre as modalidades mais recorrentes de assaltos registradas em condomínios, as principais falhas de segurança que ocorrem atualmente e precisam ser corrigidas e quais são os deveres e obrigações dos síndicos nesses casos.

Outro tema que será levantado é sobre a responsabilidade do síndico com relação ao elevador, que terá a presença da equipe da empresa Atlas Schindler destacando os pontos principais a serem observados pela gestão condominial nesta esfera.

As inscrições para o evento estão abertas e podem ser feitas no site do Café com Síndico: www.cafecomsindico.com/eventos. A entrada é franca para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais. Ao final do evento, os participantes poderão confraternizar em um happy hour e os presentes concorrerão a brindes e a um sorteio de R$ 1.000,00.

“O principal objetivo de cada evento Café com Síndico que promovemos é fazer com que as pessoas da área se conectem, encontrem novas informações, estabeleçam contatos com empresas importantes do ramo e consigam promover a união entre si que resulte em soluções inovadoras para uma gestão mais eficiente, tecnológica, segura e transparente no dia a dia de seus condomínios”, ressalta a administradora de empresas e diretora do Café com Síndico, Luciana Henrique Remondi.

Informações:

Café com Síndico em Campinas/Hortolândia – “Condomínio Inteligente, Sustentável e Seguro”

Data: 25 de janeiro – Quinta-feira

Local: Hotel Premium Campinas – R. Novotel, 931 – Jardim Nova Aparecida

Horário: 14h às 22h30

Mais informações: (19) 99766-9075. E-mail: [email protected]

Inscrições: www.cafecomsindico.com/eventos

