CIESP Campinas faz palestra sobre linhas de crédito para empresas

A Regional Campinas do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), realiza a sua plenária mensal com o evento Linha de Crédito Para as Empresas, seguida de coquetel, no dia 06 de fevereiro, às 17h30, na sede da entidade. O palestrante será Jhonathan Davi da Silva Reis, formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Administração pela FGV e especializado em MBA em Gestão de Pessoas pela USP. Atualmente é Gestor de Agência do Sicoob (Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil). No evento também estará presente o Diretor de Mercado do Sicoob Metropolitano, Vanderlam Pedro da Silva.

Conforme o Ciesp-Campinas, o objetivo do evento é auxiliar e orientar às empresas na busca por apoio e oportunidades de financiamentos disponíveis no mercado. O intuito é fomentar os investimentos na área de atuação da Regional do Ciesp-Campinas, impulsionar e melhorar o ambiente de negócios e facilitar a aquisição de máquinas e equipamentos, capital de giro e outras soluções de crédito.

O Ciesp-Campinas conta com 590 empresas associadas, distribuídas em 19 municípios da região. O faturamento conjunto das empresas associadas é de R$ 53 bilhões ao ano. Conjuntamente essas empresas empregam 97.954 colaboradores.

Os municípios que pertencem a Diretoria Regional do Ciesp são Campinas, Águas de Lindóia, Amparo, Artur Nogueira, Conchal, Estiva Gerbi, Holambra, Hortolândia, Itapira, Jaguariúna, Lindóia, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Paulínia, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Serra Negra, Sumaré e Valinhos.

As empresas associadas pertencem aos segmentos Metalúrgico; Farmacêutico; Alimentos; Têxtil; Mecânico; Madeireiro; Bebidas; Gráfico; Construção; Calçados; Autopeças e Transporte; Elétrico, Eletrônico e de Comunicação; Borracha; Mobiliário; Papel e Papelão; Químico e Petroquímico; Vestuário; Produção de Materiais Plásticos; Produção de Minerais Não Metálicos; Piscicultura; Comércio Atacadista e Varejista; Entidades de Classe; Prestadores de Serviços Ligados à Indústria e Diversos.

