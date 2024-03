Justiça Federal realiza grande leilão de imóveis e veículos com até 50% de desconto

Caminhão que se transforma em cinema exibirá filmes para quase 11.000 pessoas

A partir da próxima semana, a Cepar Comunicação – com patrocínio da Renovias – levará mais cultura e entretenimento aos moradores das cidades atendidas pela concessionária por meio do projeto Cine Renovias – um cinema itinerante que oferece exibições gratuitas de filmes, com uma infraestrutura completa.

O projeto visitará 12 municípios no Estado de São Paulo: Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Mogi Mirim, Martinho Prado (Mogi Guaçu), Estiva Gerbi, Santo Antônio do Jardim, Águas da Prata, Vargem Grande do Sul, Casa Branca, Itobi, São José do Rio Pardo e Mococa. Todas as cidades receberão o cinema gratuito. O roteiro será realizado entre os dias 18 de março e 26 de abril.

A carreta permanecerá por dois dias em cada cidade e os filmes serão exibidos em cinco sessões diárias. Durante todo o dia, turmas de alunos das escolas públicas locais poderão conferir os filmes em sessões agendadas, de acordo com a demanda escolar.

Já às 18h30, a população contará com uma sessão exclusiva aberta para toda a família. Como as vagas são limitadas, os interessados devem comparecer antecipadamente ao local, no dia do evento, para retirar os ingressos e todos os participantes terão direito a pipoca e refrigerante gratuitos.

Para acompanhar o projeto, basta seguir o Instagram: @ceparcultural

A estrutura do cinema móvel

Estruturado em um caminhão, o cinema móvel visa ampliar o acesso aos equipamentos culturais. Ao chegar no local de destino, as laterais do caminhão se expandem, transformando-o em uma verdadeira sala de cinema, com telão, climatização e poltronas para acomodar até 91 pessoas por sessão, além de pipoqueira, dispenser para refrigerante e banheiros.

Os filmes

Os filmes a serem exibidos prometem diversão e entretenimento para a garotada da região. Elementos, Trolls 3 – Juntos Novamente e Mundo Estranho serão algumas das opções que serão exibidas nas sessões agendadas para os alunos. Nas sessões abertas serão exibidos os filmes: A Pequena Sereia, no primeiro dia; e Raya e o Último Dragão, no segundo dia do projeto.

Em todas as nossas sessões, os participantes serão recebidos com pipoca e refrigerante. Além disso, como parte do nosso compromisso com a inclusão de todos os públicos, oferecemos filmes com acessibilidade, adaptados com legendagem descritiva e janela de LIBRAS mediante solicitação prévia.

Confira os locais de cada município:

Jaguariúna

18 e 19 de março de 2024

Local: Praça Basaglia (em frente ao Labareda)

Endereço: Rua Basaglia – Jardim Novo Horizonte

Santo Antônio de Posse

21 e 22 de março de 2024

Local: Ao Lado da Praça Matriz

Endereço: Avenida da Saudade, 23

Mogi Mirim

25 e 26 de março de 2024Local: Bairro Martim Francisco

Endereço: Rua Dr. José Paulo Marum, altura do nº 147

Martinho Prado (Mogi Guaçu)

27 e 28 de março de 2024

Local: Em frente ao Centro Esportivo Amauri Caveanha

Endereço: Rua Alipio Rodrigues Ferreira

Estiva Gerbi

01 e 02 de abril de 2024

Local: Praça Central Comendador Lourenço Gerbi

Endereço: Rua Augustinho De Colli, 15

Santo Antônio do Jardim

04 e 05 de abril de 2024

Local: Em frente a EMEB Romualdo de Souza Brito

Endereço: Praça João Pessoa

Águas da Prata

08 e 09 de abril de 2024

Local: Ao lado da Praça da Bandeira

Endereço: Rua Rosalvo Andrade Dias

Vargem Grande do Sul

11 e 12 de abril de 2024

Local: Em frente à Igreja Matriz

Endereço: Rua Santana

Casa Branca

15 e 16 de abril de 2024

Local: Em frente à Igreja Matriz

Endereço: Praça Barão de Mogi Guaçu

Itobi

18 e 19 de abril de 2024

Local: Próximo ao Ginásio Dr José Valdez Conti

Endereço: Avenida Antônio Cardoso

São José do Rio Pardo

22 e 23 de abril de 2024

Local: Em frente à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Endereço: Av. Euclides da Cunha, 145

Mococa

25 e 26 de abril de 2024

Local: Estacionamento da Paróquia Sagrada Família

Endereço: Rua Sergipe

