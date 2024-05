Cursos de idiomas gratuitos: 13 escolas estaduais na região de Campinas recebem matrículas para o segundo semestre

Estudantes devem procurar uma das unidades dos Centros de Estudos de Línguas (CEL) com documento de identidade com foto e comprovante de endereço

Os 151 Centros de Estudos de Línguas, os CELs da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), estão com inscrições abertas para as aulas do segundo semestre de 2024. Nos centros são oferecidas aulas gratuitas de inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, japonês, mandarim, além de aulas de português para estrangeiros e Libras, a língua brasileira de sinais.

Na região de Campinas, 13 unidades são sede dos centros de línguas. Eles estão localizados nas cidades de Campinas, Americana, Rio das Pedras, Jundiaí, Limeira, Piracicaba, Aguaí, Espírito Santo do Pinhal, Mococa, Tambaú, Vargem Grande do Sul, Hortolândia e Sumaré.

O curso de inglês e de mandarim são ofertados exclusivamente para alunos do Ensino Médio e têm três anos (seis semestres) de duração. Os cursos de espanhol, alemão, francês, italiano, japonês e mandarim têm módulos semestrais, três anos de duração, e podem ser frequentados por estudantes a partir do 7º ano do Ensino Fundamental e estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEEJAs). As aulas de Libras são abertas também a estudantes a partir do 7º ano do Ensino Fundamental, mas têm três semestres de duração. As aulas de português como língua estrangeira para estrangeiros estão disponíveis para estudantes a partir do 6º ano do Ensino Fundamental e são ministradas por um ano e meio.

Nos CELs as aulas são presenciais. Os estudantes interessados em um dos cursos de idiomas gratuitos da Seduc-SP devem se dirigir a um dos CELs de sua região portando documento de identidade com foto e comprovante de endereço. Não é necessário estudar naquela escola nas aulas regulares para ser aluno do CEL.

Letícia Longo Buena, assessora de projetos da equipe de desenvolvimento curricular da Seduc-SP destaca os ganhos para os estudantes que frequentam os cursos de línguas. “Os Centros de Estudos de Línguas é um projeto que existe na Secretaria da Educação há mais de 30 anos. Nesses centros, os estudantes têm a chance de explorar aprendizados que abrangem diversas culturas e sociedades, ampliando assim seus conhecimentos nas línguas estudadas e contribuindo para a sua formação. Ao estudar inglês, espanhol, francês e muitos outros idiomas nos CELs, os estudantes da rede pública têm a oportunidade de abrir portas para um futuro ainda mais promissor. Muitos dos alunos do projeto seguiram carreiras em diversas áreas, encontraram amplas oportunidades no mercado de trabalho e participaram de viagens e intercâmbios internacionais e tudo isso ainda fica registrado em seu histórico escolar, junto com o certificado de conclusão do curso”.

