Projeto “Cultura para todos” oferece ingressos gratuitos para espetáculo teatral neste fim de semana

Festival Nubeat acontece no feriado de 12 de outubro na Red Eventos

Em seu terceiro ano, o Festival Nubeat chega à 6ª edição se consagrando como um dos principais eventos nacionais de trap e rap. No dia 12 de outubro a Red Eventos, em Jaguariúna – há 15 minutos de Campinas -, será palco do maior festival do estilo musical no Estado de São Paulo, reunindo, em um único dia, atrações como Filipe Ret, Criolo, Djonga, Orochi, Kyan, KayBlack, Mc Cabelinho, Veigh, Tasha e Tracie, e Mc PH.

LEIA TAMBÉM:

“O trap e o rap não possuem destaque nos festivais nacionais. Por isso, o projeto Nubeat surgiu da necessidade de criar um espaço que proporcionasse visibilidade tanto para os artistas desses gêneros musicais, quanto para os fãs. O Nubeat já recebeu grandes nomes em edições anteriores, reunindo mais de 40 mil pessoas ao todo”, explica o sócio-fundador do festival, Yuri Saccenti.

Responsável pela produção do Festival, a Faro Eventos está bastante otimista com a recepção do público da região. “Nossa agência tem experiência com eventos de grande porte – para mais de 20 mil pessoas – e participar do planejamento e da produção de um festival como o Nubeat, com grande apelo do público, é mais uma oportunidade para a ampliarmos a nossa diversidade, levando nosso know how, criando momentos memoráveis e impulsionando o mercado da região”, complementa o sócio-diretor da Faro Eventos, Victor Brentegani.

Serviço

Festival Nubeat

Local: Red Eventos: Avenida Antártica, 1530 Jaguariúna

Data: 12 de outubro de 2024

Vendas: Byma – https://bit.ly/NUBEATFESTIVAL2024

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui