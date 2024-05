Campinas recebe a exposição ‘Nos Braços do Violeiro’ a partir do dia 31/05

Mostra contemplada pelo ProAC reúne as páginas originais da HQ “A Viola Encarnada: Moda de Viola em Quadrinhos”, inspirado em mais de 80 canções do repertório caipira, com roteiro e artes visuais Yuri Garfunkel

A exposição “Nos Braços do Violeiro”, do desenhista e músico Yuri Garfunkel, com curadoria de João Carlos Villela, estreia na próxima sexta-feira, 31, às 20h, no Centro Cultural Casarão, em Barão Geraldo, Campinas. Com entrada gratuita, o evento terá bate-papo com o ilustrador e artista plástico Zé Otávio e roda de viola com os músicos Lula Fidalgo, João Arruda e Tião Mineiro.

Na mostra “Nos Braços do Violeiro”, o público tem a oportunidade de apreciar as páginas originais da HQ “A Viola Encarnada: Moda de Viola em Quadrinhos”, um romance gráfico inspirado em mais de 80 canções do repertório caipira, com roteiro e artes visuais Yuri Garfunkel. O visitante poderá apreciar também o instrumento inspirado na viola vermelha de Tião Carreiro e encomendada ao Luiz Armando da luthieria Trevo, exclusivamente para este projeto, e até montar sua própria história em um quadro interativo.

Premiada pelo Programa de Ação Cultural (ProAC) 2019 e com introdução escrita pelo violeiro, professor e pesquisador Ivan Vilela, a HQ “A Viola Encarnada: Moda de Viola em Quadrinhos” foi indicada ao prêmio HQ MIX na categoria Melhor Adaptação em 2020. Umas das propostas da exposição, contemplada pelo ProAC Circulação, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, é promover a interação do público com os processos criativos do artista.

Programação da estreia

A partir das 20h desta sexta-feira, 31, o público poderá visitar a exposição. Yuri Garfunkel comandará um bate-papo com o ilustrador e artista plástico Zé Otávio e com os músicos João Arruda e Tião Mineiro. Na sequência Garfunkel e o músico Lula Fidalgo promoverão uma roda de viola com João Arruda e Tião Mineiro.

Festival Viola da Terra

A exposição Nos Braços do Violeiro também integrará a programação presencial da 3ª edição do Festival Viola da Terra, realizado nos dias 15 e 16 de junho, no Centro Cultural Casarão. No sábado, 15, a mostra de Yuri Garfunkel terá visita guiada das 14 às 18h e, no domingo, das 11 às 18h. Ainda no domingo, às 12h30 será realizada uma Prosa de Viola em Quadrinhos com Yuri Garfunkel e Lula Fidalgo. Confira a programação em @festivalvioladaterra

SERVIÇO:

Estreia da Exposição “Nos Braços do Violeiro”

Data: 31/05Visitação: Até dia 20/06 com agendamento pelo (11) 95123-3930 ou [email protected]

Local: Centro Cultural Casarão (R. Aracy de Almeida Câmara, 291 – Barão Geraldo), Campinas

Entrada gratuita

