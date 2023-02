Cultura de Amparo premia melhores fantasias de carnaval com um par de ingressos para área VIP

Pesquisa do Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos (INDSAT) revelou que mais da metade da população amparense aprova a Educação Municipal. Os dados são em relação aos meses de setembro e dezembro de 2022 e apontam para aumento de 33,3% na avaliação de “ótimo e bom”, em setembro, para 59,5%, em dezembro. Este é o maior patamar positivo da Educação tanto em 2022 como no período de abril a dezembro de 2021.

Formada por 6,1% de ótimo e 53,4% de bom, a taxa obtida entre os moradores participantes da pesquisa representa aumento de 26,2 pontos percentuais.

No mesmo período, a rejeição da Educação sofreu queda de 17,3% em setembro, para atuais 10,1%.

Assim como observado na aprovação, a taxa de rejeição se destaca na pesquisa, desta vez por representar o menor resultado entre abril de 2021 e dezembro de 2022. O estudo considera margem de erro de 4,8% e intervalo de confiança de 95%.

A satisfação dos 400 moradores maiores de 16 anos entrevistados pela pesquisa também registrou alterações positivas, saltando de 611 pontos e Grau Médio de Satisfação para atuais 707 pontos e Alto Grau de Satisfação. O patamar atual ultrapassa a média das Cidades de Pequeno Porte (CPPs), de 679 pontos, alcançando a maior pontuação do período analisado.

Este resultado está diretamente ligado aos sucessivos investimentos realizados pela Prefeitura da Estância de Amparo para melhor atender às crianças da Rede Municipal de Ensino. Um dos destaques é o completo sistema Sesi de Ensino, implementado no ano de 2021.

Mais de 4,6 mil estudantes com idades entre 11 meses e 10 anos são beneficiados com a parceria, que garante um ensino de escola privada na rede pública, além do aumento de conteúdos na grade curricular das crianças.

No ano passado, o sistema foi renovado para 2023.

Além disso, nos primeiros 34 dias do ano, uma nova escola foi inaugurada, no residencial Quintas de São Tiago, e outra unidade, no Jardim Camandocaia, está em fase final de reformas e deve ser inaugurada em breve. Juntas, as unidades garantirão 600 novas vagas para estudantes da Rede Pública Municipal.

Ainda são destaques as adequações no mobiliário, salas de informática, pintura e acessibilidade que todas as unidades receberam para a volta às aulas. Todas as escolas também contam com câmeras de videomonitoramento linkadas ao serviço de monitoramento da Guarda Civil Municipal (GCM) para garantir a segurança dos estudantes.

Entre as novidades para 2023 está a implementação do uniforme escolar, que deve ser doado a todos os estudantes nas próximas semanas.

