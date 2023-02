Ação da Polícia Civil em Amparo prende empresário

O Carnaval da Estância de Amparo 2023 terá bandas nacionais em cinco dias de shows gratuitos no Centro Esportivo do Trabalhador (Bolão). Entre os nomes que se apresentarão estão Só Pra Contrariar, Axé Bahia, Banda Beijo, Art Popular e Bateria Show da Escola de Samba Rosas de Ouro, de São Paulo.

A programação começa na noite de sexta-feira, 17, e encerra só na terça-feira, 21. Também haverá desfile de blocos, no centro da cidade, matinê para crianças em todos os distritos, além da apresentação de bandas locais. Este é o primeiro carnaval oficial após dois anos sem atividades devido à pandemia da Covid-19.

LEIA TAMBÉM:

Do sábado até a terça-feira, o espaço do Centro Esportivo do Trabalhador, localizado na Rua Rodrigo de Arruda Botelho, número 107, realizará, das 15h às 18h, matinê para as crianças dentro do ginásio e na áea do Centro Esportivo. No mesmo horário, os distritos de Arcadas, Três Pontes e São Dimas também receberão atrações para as crianças, com brinquedos e atividades.

Já no centro histórico da cidade, a partir das 15h, haverá os tradicionais desfiles de blocos. O edital de inscrição para grupos que queiram participar ainda está aberto no site da Prefeitura e encerra no dia 6 de fevereiro.

À noite, bandas locais abrem shows nacionais no palco montado no Centro Esportivo do Trabalhador.

Para realizar um carnaval solidário, a Prefeitura da Estância de Amparo pede para que todas as pessoas levem 1kg de alimento não perecível para ser doado.

A festa ficará concentrada no campo do Centro Esportivo e todas as pessoas que entrarem serão revistadas. Não será permitido levar garrafas de vidro. Também haverá um forte esquema de segurança com policiamento e câmeras de monitoramento, a fim de garantir a integridade de todos.

Confira a programação para os dias:

17 de Fevereiro (sexta-feira)

Show: Mega Banda Show

Horário: 19h30

Local: Centro Esportivo do Trabalhador

17 de Fevereiro (sexta-feira)

Show: Só pra Contrariar

Horário: 22h

Local: Centro Esportivo do Trabalhador

18 de Fevereiro (sábado)

Show: Vitamina com Cevada

Horário: 22h

Local: Centro Esportivo do Trabalhador

19 de Fevereiro (domingo)

Show: Escola de Samba Rosas de Ouro de São Paulo

Horário: 19h30

Local: Centro Esportivo do Trabalhador

19 de Fevereiro (domingo)

Show: Axé Bahia

Horário: 22h

Local: Centro Esportivo do Trabalhador

20 de Fevereiro (segunda-feira)

Show: ART Popular

Horário: 19h30

Local: Centro Esportivo do Trabalhador

20 de Fevereiro (segunda-feira)

Show: Banda Beijo

Horário: 22h

Local: Centro Esportivo do Trabalhador

21 de Fevereiro (terça-feira)

Show: Maria Elétrica

Horário: 20h

Local: Centro Esportivo do Trabalhador

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui